La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 también tuvo sello colombiano. Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron protagonistas de la victoria 2-0 frente a Atlético Mineiro, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y se sumaron a la lista de futbolistas nacionales que han conquistado el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El recorrido comenzó en 2003, cuando Rodrigo Saraz se coronó campeón con Cienciano de Perú, luego de superar a River Plate en la final. Un año más tarde, Fabián Vargas levantó el trofeo con Boca Juniors, equipo con el que también consiguió el título en la edición de 2005.

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Los primeros campeones colombianos

En 2006, Pachuca de México se quedó con el campeonato y contó con tres colombianos en su plantilla: Miguel Calero, Andrés Chitiva y Aquivaldo Mosquera. La presencia nacional continuó en 2007, cuando Jossimar Mosquera hizo parte del Arsenal de Sarandí que derrotó al América de México en la final.

Siete años después, en 2014, River Plate conquistó el certamen frente a Atlético Nacional. En aquella plantilla del conjunto argentino estuvieron Teófilo Gutiérrez y Éder Álvarez Balanta, quienes también celebraron la obtención del título continental.

En 2015 llegó uno de los capítulos más importantes para el fútbol colombiano. Independiente Santa Fe se convirtió en el primer y, hasta ahora, único equipo del país en ganar la Copa Sudamericana. El conjunto cardenal superó a Huracán en la definición por penales y contó con una amplia representación nacional, entre ellos Robinson Zapata, Yerry Mina, Francisco Meza, Leyvin Balanta, Yulián Anchico, Yeison Gordillo, Wilson Morelo, Miguel Ángel Borja, Sergio Otálvaro, Juan Daniel Roa, Darío Rodríguez y Leandro Castellanos.

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La nueva generación de campeones

En los años siguientes, otros futbolistas colombianos alcanzaron la gloria continental con equipos del exterior. Cristian Dájome lo consiguió en 2019 con Independiente del Valle de Ecuador, mientras que Raúl Loaiza y Mauricio Duarte hicieron parte del plantel de Defensa y Justicia que levantó el trofeo en la edición de 2020. Un año después, Nicolás Hernández se coronó campeón con Athletico Paranaense de Brasil.

La edición de 2024 también tuvo una destacada presencia colombiana. Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero conquistaron el título con Racing Club, que derrotó a Cruzeiro en la final disputada en Paraguay.

Ahora, el turno fue para Álvaro Montero y Sebastián Villa. Los dos fueron titulares en la final de 2026 y aportaron desde sus posiciones para que Boca Juniors derrotara 2-0 a Atlético Mineiro. Villa asistió a Miguel Merentiel en el segundo tanto, mientras que Montero respondió cuando el equipo brasileño buscó descontar.

De esta manera, la consagración de Boca Juniors en Barranquilla agregó dos nombres a la historia de los colombianos campeones de la Copa Sudamericana. Desde Rodrigo Saraz hasta Álvaro Montero y Sebastián Villa, los futbolistas nacionales han dejado su huella en el certamen defendiendo los colores de diferentes clubes del continente.