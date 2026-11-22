Boca Juniors rompió una racha de 18 años sin ganar un título internacional. El conjunto Xeneize superó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana disputada en Barranquilla, gracias a los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

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Una de las grandes figuras del encuentro fue el colombiano Sebastián Villa, quien estuvo activo durante todo el partido y contribuyó conuna gran asistencia al minuto 48 para el gol de Merentiel.

Boca fue ampliamente superior al conjunto brasileño, que apenas tuvo dos remates al arco. Los argentinos sí pudieron incluso haber marcado más, pero fallaron algunas ocasiones de gol.

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Así quedó el palmarés de Boca Juniors

El conjunto Xeneize volvió a saborear la gloria internacional luego de varios años de crisis deportiva. Su último título en este plano fue la Recopa Sudamericana del 2008, cuando se impusieron ante Arsenal de Sarandí, definición a la que Boca llegó como campeón de la edición de 2007 de la Libertadores.

Por su parte, este es el tercer título del conjunto azul y oro en la Sudamericana, luego de haber ganado en 2004 contra Bolívar de Bolivia y en 2005 contra Pumas de México.

Entretanto, el título más reciente que ganó Boca Juniors fue el de la tabla anual del 2026, que premia al club con el rendimiento más regular durante el año. Se otorga reconocimiento oficial desde 2025.

Así las cosas, Boca Juniors llegó a su título oficial número 76 desdes su fundación y estableció una diferencia de cuatro con respecto al segundo más ganador en Argentina: River Plate con 72.

Del mismo modo, Boca se convirtió en el equipo con más títulos en torneos Conmebol con 19, superando a Independiente de Avellaneda con 18.