🔴EN VIVO Mineiro vs Boca HOY, final de Sudamericana en Barranquilla: transmisión y minuto a minuto
El conjunto brasileño buscará conseguir su primer titulo frente a los Xeneizes en Barranquilla.
Atlético Mineiro y Boca Juniors se verán las caras en la final de la 25.ª edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana este sábado 21 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 5:30 PM hora colombiana. El conjunto carioca llega por segunda vez consecutiva a una final del torneo internacional con el fin de conseguir su primer titulo del certamen.
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