La Selección Colombia Sub-17 inició su camino en el Mundial de Catar 2026 con un empate 1-1 frente a Japón, en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo L. El equipo dirigido por Fredy Hurtado sumó su primer punto en el certamen, en una jornada que dejó a Serbia como líder de la zona.

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El combinado nacional golpeó primero en el compromiso disputado en el complejo Aspire Zone de Rayán. Apenas al minuto 4, Miguel Agámez abrió el marcador luego de una recuperación en el mediocampo y una buena proyección de Mosquera por la banda derecha, quien envió el centro para que el delantero colombiano definiera.

Sin embargo, Japón consiguió la igualdad al minuto 38 por intermedio de Koki Kurahashi. Después de una acción en la que Kitahara Maki ganó por arriba y bajó el balón dentro del área, el atacante apareció sin marca para vencer al arquero Martínez y establecer el 1-1 parcial.

En el segundo tiempo, Colombia buscó recuperar la ventaja y tuvo varias oportunidades para hacerlo. Caicedo estuvo cerca al minuto 52, cuando eludió al guardameta japonés, pero su remate pasó rozando el vertical. También tuvo otra aproximación al 66’, aunque la defensa asiática logró incomodarlo en el momento de la definición.

Cuando el empate parecía definitivo, la Tricolor encontró la oportunidad de quedarse con la victoria desde el punto penal. Samuel Martínez se encargó de la ejecución al minuto 90+2 y convirtió el tanto que selló el 2-1 definitivo, desatando la celebración colombiana en su debut mundialista.

Estadísticas del partido por Sofascore:

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Serbia 2-0 Honduras

En el otro compromiso de la primera jornada del Grupo L, Serbia derrotó 2-0 a Honduras y también comenzó con tres puntos su participación en el campeonato.

La figura del encuentro fue Tadija Samardzic, autor de los dos goles del conjunto europeo. El primero llegó al minuto 50, cuando aprovechó un rebote dentro del área después de un tiro libre para rematar de derecha y abrir el marcador.

Posteriormente, Serbia amplió la diferencia con una nueva anotación de Samardzic, quien completó su doblete y aseguró el triunfo de su selección frente al conjunto centroamericano.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo L

Grupo L Pts GF PJ Serbia 3 +2 1 Colombia 3 +1 1 Japón 0 -1 1 Honduras 0 -2 1

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-17?

La Selección Colombia tendrá su segunda presentación el próximo martes 24 de noviembre, cuando enfrente a Honduras a partir de las 10:30 am (hora colombiana), en la cancha 8 del complejo Aspire Zone.

La segunda jornada del Grupo L también tendrá el enfrentamiento entre Japón y Serbia, programado para las 8:00 am

La fase de grupos continuará hasta el viernes 27 de noviembre, cuando Colombia se mida con Serbia en el cierre de esta primera ronda. Cabe recordar que los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.