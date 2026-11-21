Amaranto Perea terminó satisfecho con la presentación de Independiente Medellín en la victoria frente a Independiente Santa Fe, por la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga . El entrenador destacó la regularidad de sus dirigidos, el equilibrio que mostraron durante el compromiso y, especialmente, la evolución emocional que ha experimentado el grupo.

“En términos generales creo que el equipo compitió muy bien, un partido donde más tiempo hemos tenido una mayor regularidad y qué bueno empezar ganando ante nuestra gente”, manifestó el técnico.

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Uno de los aspectos que más resaltó Perea fue la mejoría defensiva del DIM, que, según explicó, ha logrado superar algunas situaciones que anteriormente le generaban dificultades. Para el entrenador, el cambio en la confianza de sus jugadores ha sido fundamental para alcanzar un mayor equilibrio dentro del campo.

“El equipo hoy mostró mucho equilibrio en todo, a veces el estado emocional nos ha jugado en contra. Yo creo que el estado emocional ha cambiado mucho, la sensación de que somos vulnerables en defensa ya no está, por suerte y en buena hora corregimos situaciones que nos venían afectando”, aseguró.

El reconocimiento de Amaranto Perea a Baldomero Perlaza

Durante sus declaraciones, el entrenador también tuvo palabras de reconocimiento para Baldomero Perlaza, a quien destacó por su calidad humana y por las dificultades que ha atravesado durante el semestre.

“Nosotros sabemos no solamente lo difícil que ha sido el semestre para él, sino todo lo que ha venido sufriendo y arrastrando. Es un hombre que suma mucho en todos los sentidos, ‘Baldo’ es el papá de todo, es un hombre de gran corazón y al final la vida termina dándote estos momentos”, expresó.

Perea explicó que quiso que el mediocampista lo acompañara durante ese momento para reconocer públicamente su compromiso y la importancia que tiene dentro del grupo.

El DIM quiere mantener su buen momento en los cuadrangulares

El entrenador también se refirió al funcionamiento ofensivo y a la importancia de darle continuidad a las secuencias de pases para encontrar mayores facilidades en campo contrario. Además, reconoció que deberá administrar las cargas físicas de sus futbolistas, teniendo en cuenta que algunos vienen acumulando un desgaste importante y que Didier Moreno terminó lesionado.

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“Hay jugadores que vienen al límite, hoy se lesionó Didier Moreno y esperamos que el equipo no lo sufra, pero creo que hoy estamos en buen momento y soñando, obviamente con los pies en la tierra, pero soñando como seguramente toda la gente”, señaló.

Finalmente, Perea destacó el acompañamiento de la afición y la importancia que tiene su respaldo para el rendimiento del equipo en el terreno de juego.

“La afición es nuestro mejor aliado. La mayor recompensa que puede tener un deportista es que la gente por la que uno trabaja le reconozca. El aliento de ellos es gasolina, hoy estuvieron apoyando y esa energía se transforma en el terreno de juego”, concluyó.