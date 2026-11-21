La fiesta de las hinchadas continúa en Barranquilla, en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026. Este sábado 21 de noviembre, Atlético Mineiro también tuvo su propio banderazo, con la presencia de decenas de aficionados brasileños que se congregaron en el norte de la ciudad para acompañar al equipo antes del compromiso frente a Boca Juniors.

Le puede interesar: Atlético Mineiro Vs. Boca Juniors: Hora y cómo seguir la final de la Sudamericana en Barranquilla

Los seguidores del Galo se dieron cita en el sector de la Calle 84, donde se reunieron con banderas, camisetas y cánticos alusivos al conjunto de Belo Horizonte. Aunque la convocatoria fue más reducida en comparación con la multitudinaria movilización de los hinchas argentinos, los aficionados del equipo brasileño hicieron sentir su respaldo y su ilusión de conquistar el título internacional.

La delegación de Atlético Mineiro se encuentra en Barranquilla desde la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando llegó a la ciudad y se hospedó en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en el norte de la capital del Atlántico.

El ambiente contrasta con el protagonizado por los seguidores de Boca Juniors, quienes realizaron una masiva concentración en el Gran Malecón y el sector de la Aleta del Tiburón, con una asistencia estimada de más de 20.000 aficionados. La presencia de la hinchada xeneize también se hizo sentir desde su llegada al aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Precisamente, el técnico de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, se refirió en la previa a la posibilidad de que Boca cuente con una mayoría de aficionados en las tribunas del estadio, aunque dejó claro que ese factor no modifica la mentalidad de su equipo: dentro del terreno de juego serán once contra once.

También lea: Video: Boca Juniors tuvo un multitudinario banderazo en Barranquilla previo a la final de Copa

De esta manera, las dos hinchadas calientan motores para una final que promete un gran ambiente en Barranquilla. Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 5:30 pm (hora colombiana), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en busca del título de la Copa Sudamericana 2026.