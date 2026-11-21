Video: Boca Juniors tuvo un multitudinario banderazo en Barranquilla previo a la final de Copa // Tomado de 'X' @BocaJrsOficial

El Gran Malecón de Barranquilla se convirtió en una fiesta azul y oro. Miles de aficionados se reunieron en la Aleta del Tiburón para alentar a Boca Juniors antes de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 5:30 pm, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El multitudinario banderazo se llevó a cabo durante la noche del viernes y estuvo acompañado de bombos, banderas, cánticos y muestras de apoyo por parte de seguidores que llegaron desde diferentes ciudades de Argentina y otros países. Según estimaciones de los organizadores locales, más de 20.000 personas participaron en la concentración.

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La celebración se extendió durante varias horas y llamó la atención de propios y visitantes. Incluso, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana compartió imágenes del encuentro y destacó la fiesta protagonizada por los hinchas xeneizes en territorio colombiano.

Barranquilla ‘Xeneize’

Entre los asistentes hubo aficionados que recorrieron largas distancias para acompañar al equipo. Algunos llegaron directamente desde Argentina, mientras que otros aprovecharon su estadía en Cartagena, donde el jueves 19 también protagonizaron una concentración multitudinaria frente a la Torre del Reloj.

La presencia de aficionados colombianos identificados con Boca Juniors también se hizo sentir. En declaraciones recogidas por medios locales, varios seguidores destacaron la acogida que han recibido en Barranquilla y la ilusión de acompañar al equipo en su objetivo de conquistar el título continental.

Tras el banderazo, los hinchas se preparan para trasladar la fiesta al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario en el que Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán para definir al campeón de la Copa Sudamericana.

Barranquilla, nuevamente protagonista de una final continental

La capital del Atlántico vuelve a ser escenario de una definición internacional. En 2018, la ciudad recibió la final de ida de la Copa Sudamericana, cuando Junior enfrentó a Athletico Paranaense en el estadio Metropolitano. Aquel compromiso terminó 1-1 y correspondió a la época en la que el título se definía mediante partidos de ida y vuelta.

Ahora, ocho años después, Barranquilla vuelve a recibir una final continental, esta vez con Boca Juniors y Atlético Mineiro como protagonistas.