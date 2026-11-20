Barranquilla está lista para hacer historia este sábado, al convertirse en la primera ciudad del país en recibir una final de un torneo Conmebol, desde que se aplica este formato a partido único.

El Súper Metro se inaugurará en un marco extraordinario, recibiendo la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina. Tras las obras realizadas a lo largo del presente año, el Romelio Martínez pasó de albergar 43 mil aficionados a un poco más de 60 mil.

Boca accedió a este partido tras eliminar en semifinales a Sao Paulo, también de Brasil. Entretanto, Mineiro clasificó a la final, luego de eliminar a la gran revelación del torneo, Montevideo City Torque de Uruguay.

Posibles formaciones

Según reportes de ambos países, los cuatro colombianos que están en la disputa por el título podrían ser inicialistas. En Mineiro se encuentran el volante Kevin Castaño y el delantero Mateo Cassierra; por su parte, en Boca irían desde el pitazo inicial Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Hora y cómo seguir el partido

La gran final de la Copa Sudamericana se disputará en el Súper Metro este sábado a partir de las 5:30PM. La transmisión del partido podrá seguirse por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como también su minuto a minuto por caracol.com.co.