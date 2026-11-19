La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció cuándo se conocerán los resultados de las pruebas escritas del proceso de selección DIAN 2676, convocatoria que reunió a más de 218.000 aspirantes en el territorio nacional, interesados en acceder a empleos administrativos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Le contamos la fecha de publicación, de reclamación y los procedimientos a seguir.

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¿Cuándo salen los resultados del concurso DIAN 2676?

La prueba escrita del proceso de selección DIAN 2676 tuvo lugar el domingo, 8 de noviembre de 2026. La jornada se desarrolló en una única sesión de cinco horas, en la que se reunieron 218.051 aspirantes en 300 instituciones del país.

La CNSC informó que los resultados de estas pruebas estarán disponibles a partir del viernes, 20 de noviembre por medio del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), según lo acordado en el artículo 19 y el anexo 5.3 del Acuerdo 21 de 2025.

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¿Cómo consultar los resultados de las pruebas DIAN 2676?

Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la CNCS, enlace SIMO o seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de la CNSC.

Seleccionar el enlace SIMO.

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados durante la inscripción.

Buscar el proceso de selección DSIAN 2676.

Consultar la información correspondiente a los resultados de las pruebas escritas.

Los aspirantes que tengan reclamaciones frente a los resultados obtenidos en las pruebas DIAN 2676, podrán realizar el proceso en los días establecidos por la CNSC.

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¿Cuándo se pueden presentar reclamaciones del concurso DIAN 2676?

En caso de tener reclamaciones relacionadas con los los resultados obtenidos y que se encuentren en los términos establecidos en el artículo 13 y el anexo 5.4 del Acuerdo 21 de 2025, se pueden hacer por medio del portal SIMO con las recomendaciones entregadas por la CNCS, además de tener en cuenta las siguientes fechas:

Publicación de los resultados: 20 de noviembre de 2026.

20 de noviembre de 2026. Reclamaciones: 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2026.

Las reclamaciones se podrán hacer únicamente por el portal del SIMO y en las fechas ya mencionadas.

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¿Qué pasa después de las reclamaciones?

Las solicitudes enviadas por el portal SIMO serán recibidas por la Fundación Universitaria del Área Andina, institución encargada de operar el proceso de selección.

Una vez se emitan las respuestas, los aspirantes podrán consultarlas a través del portal. Por ello, quienes presenten reclamaciones deberán estar atentos a los avisos publicados en los canales oficiales de la CNSC y revisar periódicamente la plataforma.

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