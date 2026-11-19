Medellín, Antioquia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aprehendió 1.597.988 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 10.014 millones de pesos, durante un operativo de control aduanero en Puerto Antioquia, en la región de Urabá.

La mercancía, de diferentes marcas, era transportada en tres contenedores procedentes de Panamá. La intervención contó con el acompañamiento de la Armada Nacional y permitió impedir el ingreso irregular del cargamento al territorio aduanero colombiano.

Según la DIAN, el resultado se obtuvo mediante labores de perfilamiento, análisis de información y gestión del riesgo, que permitieron identificar el cargamento y orientar las acciones de control.

Operativo contra el contrabando en Urabá

La entidad destacó el trabajo coordinado con la Armada Nacional para fortalecer los controles en los puertos del país y detectar mercancías que pretendan ingresar de manera irregular.

La aprehensión representa un resultado en las acciones contra el comercio ilícito de cigarrillos, una actividad que, según la DIAN, afecta la economía formal, genera competencia desleal frente a los comerciantes que cumplen sus obligaciones legales y perjudica el recaudo de recursos públicos.

La autoridad aduanera indicó que mantendrá las labores de vigilancia y control, así como la cooperación con otras instituciones, para combatir el contrabando y proteger el comercio legal en Colombia.