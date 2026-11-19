El dólar estadounidense es la divisa con más movimiento en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por tal motivo es que las variaciones en su cotización afectan a distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Dólar hoy Banco de la República

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.326,96 pesos (COP) para este jueves 19 de noviembre de 2026.

Esta cotización representa un ligero incremento con respecto al precio del día anterior, miércoles 18 de noviembre, cuando el precio se situó en los $3.309,55 pesos (COP).

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¿En cuánto está el dólar en Colombia?

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 19 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,238 - Venta a $3.316

Compran a $3,238 - Venta a $3.316 Cali: Compran a $3.085 - Venta a $3.265

Compran a $3.085 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.300 - Venta a $3.340

Compran a $3.300 - Venta a $3.340 Medellín: Compran a $3.172 - Venta a $3.287

Compran a $3.172 - Venta a $3.287 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.280

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Precio del euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.689,80 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $63,60 pesos colombianos, lo que representa una variación del 1.75%.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.258,28 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un crecimiento de $42,32 pesos colombianos y una variación del 1.91%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 92,96 dólares, lo que representa un incremento de 1.09% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,11 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 91,22 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 19 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 63.762 dólares, lo que representa una variación de -178 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece 0,31%.

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