Miles de docentes en las calles de Bogotá en un paro de 24 horas. Imagen de referencia. ABRIL 2024 (Getty Images) / Anadolu

Colombia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones previstas para este jueves, 19 de noviembre de 2026.

Organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles han realizado un llamado a la ciudadanía colombiana para participar en el Paro Nacional, el cual estará compuesto de diferentes actividades y muestras dependiendo de la región del país.

La convocatoria tiene como principal motivo el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico o Fiscal, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. De igual forma, la jornada busca expresar otras inconformidades, tales como la situación de la salud del magisterio, la defensa de la educación pública y las garantías para los diferentes grupos sociales.

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¿Quiénes convocan el Paro Nacional del 19 de noviembre?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue quien convocó al Paro Nacional que reúne a diferentes organizaciones sindicales, centrales obreras y movimientos sociales, entre ellos:

Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

Asonal Judicial y trabajadores de la Rama Judicial.

Trabajadores y sindicatos de la Fiscalía General de la Nación.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones indígenas.

Comunidades afrodescendientes.

Organizaciones estudiantiles.

Organizaciones de mujeres.

Sectores campesinos, populares y comunales.

Sectores sociales y políticos.

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Los convocantes y participantes han mencionado que esperan que las movilizaciones se desarrollen masivamente y pacíficamente en los diferentes puntos del país.

¿Por qué se realizará el Paro Nacional del 19 de noviembre?

Los diferentes grupos participantes han anunciado diferentes causas; sin embargo, la más repetida ha sido el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa gubernamental que no ha sido aprobada, que plantea cambios tributarios y medidas de ajuste fiscal para atender las fianzas públicas. Entre los puntos cuestionados se encuentran:

Rechazo a los cambios tributarios: Los sindicatos advierten que las modificaciones al IVA podrían aumentar el costo de algunos productos de consumo diario. Además de los posibles cambios en el impuesto de renta y los aportes al sistema de salud de algunos trabajadores. Preocupación por el empleo público: las propuestas de reducción del gasto personal y de la contratación de las entidades públicas han generado rechazo, dado que se cuestiona la reorganización o fusión de los organismos y cómo esto podría afectar la estabilidad laboral y las prestaciones de servicio. Defensa de la salud y la educación pública: por medio de la circular 73 FECODE, señaló problemas presupuestales en la prestación de servicios médicos y asistenciales, además de iniciativas que podrían reforzar la privatización de la educación pública. Defensa de los derechos sociales y laborales: la convocatoria busca ser un espacio donde los diferentes participantes puedan exponer las inconformidades.

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¿Cuáles serán los puntos de concentración del paro en Bogotá?

En Bogotá, la movilización principal del paro está programada de la siguiente manera:

Marcha: ‘Paro Nacional’

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, carrera Séptima con calle 26, localidad de Santa Fe. Destino: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, localidad de La Candelaria.

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Además, la Alcaldía Mayor de Bogotá contempla otros espacios durante el jueves 19 de noviembre, organizados de la siguiente forma:

Evento cultural con reivindicaciones: ‘La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres’

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Punto de encuentro: Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72, localidad de Chapinero.

Marcha: ‘La Peda se Moviliza’

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Punto de encuentro: Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72, localidad de Chapinero.

Marcha: ‘El Paro al Barrio’

Hora: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Punto de encuentro: Monumento Almirante Padilla, Park Way, carrera 24 con calle 37, localidad de Teusaquillo.

Plantón: ‘Vigilia silenciosa por Palestina’

Hora: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Punto de encuentro: Embajada de Israel, calle 26 con carrera 57, localidad de Teusaquillo.

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