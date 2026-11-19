🔴EN VIVO🔴 Paro Nacional HOY 19 de noviembre: Últimas noticias, vías cerradas, horarios y más
Siga minuto a minuto todas las noticias sobre el paro nacional de este 19 de noviembre: marchas en Bogotá y principales ciudades del país.
Este jueves, 19 de noviembre, se realiza un nuevo paro nacional convocado por la oposición política al Gobierno de Abelardo de la Espriella y las centrales obreras en las principales ciudades del país.
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y más ciudades se preparan para la jornada de movilizaciones en sus calles.
Siga EN VIVO y minuto a minuto las principales noticias del paro nacional de este 19 de noviembre:
En Armenia hay contingencia especial de movilidad por la marcha convocada por sectores sociales, sindicales y del Pacto Histórico que recorrerá el norte y el centro de la ciudad
Cuatro municipios del Huila serán escenario de las jornadas de movilización ciudadana contra la reforma tributaria. En Neiva, la concentración principal tendrá lugar en el Centro de Convenciones, mientras que estudiantes de la Universidad Surcolombiana y del SENA se sumarán a la convocatoria.
6:42 a.m. | Bloqueos en Bogotá
¿Quiénes convocan el paro nacional?
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
Asonal Judicial y trabajadores de la Rama Judicial.
Trabajadores y sindicatos de la Fiscalía General de la Nación.
Organizaciones sindicales.
Organizaciones indígenas.
Comunidades afrodescendientes.
Organizaciones estudiantiles.
Organizaciones de mujeres.
Sectores campesinos, populares y comunales.
Sectores sociales y políticos.
Bloqueo en Bogotá
En Barranquilla las marchas iniciarán a las 8 am en el colegio Inem en la calle 30.
Este jueves 19 de noviembre, Medellín será escenario de una nueva jornada de movilización social en el marco del paro nacional convocado por organizaciones sindicales, sociales y educativas. Las protestas están impulsadas por diversos sectores para manifestar su rechazo a políticas económicas y exigir soluciones frente a las dificultades en la prestación de los servicios de salud de los docentes.
Este miércoles 19 de noviembre se realizarán movilizaciones en ocho municipios de Boyacá, en el marco del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La jornada contará con la participación de trabajadores sindicalizados, funcionarios de diferentes sectores, campesinos y estudiantes, quienes expresarán su rechazo al proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional y manifestarán otras inconformidades.
Bucaramanga tendrá restricciones viales este jueves 19 de noviembre por las manifestaciones convocadas en el marco del paro nacional. Los primeros bloqueos están previstos desde las 5:30 de la mañana en la Puerta del Sol, uno de los principales puntos de conexión entre el norte y el sur de la ciudad.
Colombia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones y manifestaciones previstas para este jueves, 19 de noviembre de 2026.
¿Quiénes convocan el Paro Nacional del 19 de noviembre?
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue quien convocó al Paro Nacional que reúne a diferentes organizaciones sindicales, centrales obreras y movimientos sociales, entre ellos:
- Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
- Asonal Judicial y trabajadores de la Rama Judicial.
- Trabajadores y sindicatos de la Fiscalía General de la Nación.
- Organizaciones sindicales.
- Organizaciones indígenas.
- Comunidades afrodescendientes.
- Organizaciones estudiantiles.
- Organizaciones de mujeres.
- Sectores campesinos, populares y comunales.
- Sectores sociales y políticos.
¿Cuáles son las razones del paro nacional?
- Rechazo a los cambios tributarios: Los sindicatos advierten que las modificaciones al IVA podrían aumentar el costo de algunos productos de consumo diario. Además de los posibles cambios en el impuesto de renta y los aportes al sistema de salud de algunos trabajadores.
- Preocupación por el empleo público: las propuestas de reducción del gasto personal y de la contratación de las entidades públicas han generado rechazo, dado que se cuestiona la reorganización o fusión de los organismos y cómo esto podría afectar la estabilidad laboral y las prestaciones de servicio.
- Defensa de la salud y la educación pública: por medio de la circular 73 FECODE, señaló problemas presupuestales en la prestación de servicios médicos y asistenciales, además de iniciativas que podrían reforzar la privatización de la educación pública.
- Defensa de los derechos sociales y laborales: la convocatoria busca ser un espacio donde los diferentes participantes puedan exponer las inconformidades.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...