Este jueves, 19 de noviembre, se realiza un nuevo paro nacional convocado por la oposición política al Gobierno de Abelardo de la Espriella y las centrales obreras en las principales ciudades del país.

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y más ciudades se preparan para la jornada de movilizaciones en sus calles.

Siga EN VIVO y minuto a minuto las principales noticias del paro nacional de este 19 de noviembre:

¿Quiénes convocan el Paro Nacional del 19 de noviembre?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue quien convocó al Paro Nacional que reúne a diferentes organizaciones sindicales, centrales obreras y movimientos sociales, entre ellos:

Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

Asonal Judicial y trabajadores de la Rama Judicial.

Trabajadores y sindicatos de la Fiscalía General de la Nación.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones indígenas.

Comunidades afrodescendientes.

Organizaciones estudiantiles.

Organizaciones de mujeres.

Sectores campesinos, populares y comunales.

Sectores sociales y políticos.

¿Cuáles son las razones del paro nacional?