El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario.

Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Por ello es que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 19 de noviembre de 2026.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves, 19 de noviembre, se ubicará en 917,77 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

EL BCV también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 19 de noviembre en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro (EUR): 1.007,39 bolívares (VES).

1.007,39 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 137,65 bolívares (VES).

137,65 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,19 bolívares (VES).

18,19 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,13 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banesco:

Compra: 922,35 // Venta: 916,69

BBVA Mercantil:

Compra: 918,49 // Venta: 915,85

Banco Nacional de Crédito BCN:

Compra: 941,46 // Venta: 996,75

N58 Banco Digital:

Compra: 919,99// Venta: 920,13

BBVA Provincial:

Compra: 916,78 // Venta: 1032,13

Otras instituciones:

Compra: 1013,36 // Venta: 1040,02

Recuerde que los valores usados son ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Es por ello que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 92,96 dólares, lo que representa un incremento de 1.09% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,11 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 91,22 dólares.

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SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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