Concurso CAR 2027: ¿Cómo consultar vacantes, salarios y requisitos en SIMO? Verifique (Crédito: Getty Images) / En el medio se encuentran los logos de la plataforma SIMO y CNSC respectivamente.

Las inscripciones para el Concurso de las Corporaciones Autónomas Regionales (Concurso CAR 2027) de la CNSC aunque fueron aplazados, están programados para iniciar a partir de enero de 2027. Así que debe estar atento para consultar vacantes, resultado, salarios y requisitos en SIMO. Le contamos lo que debe saber.

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Cabe recordar que, aunque este concurso y el concurso Distrito Capital 7 y Territorial 14 fueron aplazados por la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, estos siguen en pie con varias vacantes disponibles.

Tenga en cuenta que para el caso específico del Concurso CAR 2027 hay un total de 1.832, en 1.389 empleos repartidos en 33 corporaciones autónomas regionales en todo el país.

¿Cómo consultar las vacantes disponibles?

Mientras se reactiva la inscripción para este concurso, debe revisar constantemente la página de SIMO y actualizar su cuenta para estar preparado.

Cree o actualice su cuenta en SIMO y cargue sus títulos y certificados laborales.

y cargue sus títulos y certificados laborales. Revise la OPEC de cada concurso y anote los empleos que se ajusten más con su perfil.

y anote los empleos que se ajusten más con su perfil. Verifique sus certificados: deben tener fechas exactas, funciones y firma. Es la causa más común por la que no se tienen en cuenta las inscripciones.

deben tener fechas exactas, funciones y firma. Es la causa más común por la que no se tienen en cuenta las inscripciones. Empiece a estudiar lo general: Constitución, función pública, procedimiento administrativo y competencias comportamentales. Se evalúan en casi todos los concursos.

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¿Cómo saber cuáles son los requisitos en SIMO?

Simo es el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, esta es la plataforma tecnológica oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en Colombia que permite revisar las opciones laborales que se presentan en el Gobierno.

Lo primero que debe hacer es ingresa al portal oficial de SIMO ( https://simo.cnsc.gov.co/ ) y activar su cuenta de usuario

) y activar su cuenta de usuario Ingrese a la Oferta Pública de Empleo (OPEC): En el panel de control o menú lateral izquierdo, seleccione la opción Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC).

En el panel de control o menú lateral izquierdo, seleccione la opción Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). Seleccione el proceso al que desea aplicar: En el buscador de convocatorias, busque el proceso correspondiente a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

En el buscador de convocatorias, busque el proceso correspondiente a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) Allí puede aplicar los filtros que desee ver, puede ser: Nivel jerárquico, ubicación, salario o código OPEC

Nivel jerárquico, ubicación, salario o código OPEC También puede ver detalles del empleo como los requisitos de estudio, salario, funciones y propósito del puesto.

¿La inscripción tiene algún costo?

El valor de la inscripción para el año 2027 no se ha fijado. Es de destacar que en 2026 la inscripción tenía un costo de $58.400 a $87.550 según el nivel, y era gratis para las vacantes reservadas a personas con discapacidad.

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