CNSC anunció pruebas escritas proceso de selección DIAN 2676: Verifique hora, fecha y lugar de cita

Más de 218.000 aspirantes que superaron la etapa de Verificación de Requisitos Mínimo del proceso de selección DIAN 2676 presentarán la prueba escrita este domingo 8 de noviembre de 2026. La apertura de las puertas se dará a las 07:15 A.M. y los participantes deberán consultar su citación por medio de la plataforma SIMO.

El concurso de mérito de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desarrollado por medio de la Comisión Nacional del Servicio (CNSC) busca proveer vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la DIAN, según lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo № 205 del 10 de octubre de 2024.

ARTÍCULO 35. AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA ESCOGENCIA DE VACANTE DE UN EMPLEO OFERTADO CON VACANTES LOCALIZADAS EN DIFERENTE UBICACIÓN GEOGRÁFICA. En firme la respectiva Lista de Elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva, le corresponde a la DIAN programar y realizar la(s) audiencia(s) pública(s) de escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica, de conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo No. CNSC-0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. CNSC-0236 de la misma anualidad, o en las normas que los modifiquen o sustituyan — ACUERDO № 205 - 10 de octubre del 2024

Según lo publicado por la CNSC, los 218.051 aspirantes deberán presentar la prueba el domingo 8 de noviembre. La aplicación del concurso se desarrollará en 300 instituciones educativas de 51 ciudades del país.

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¿Cuándo son las pruebas escritas de la DIAN?

Según el cronograma publicado por la CNSC, la aplicación de la prueba está programada para el domingo 8 de noviembre de 2026, en una única sesión, en los siguientes horarios:

Apertura de las puertas: Las instituciones tendrán apertura a las 07:15 A.M.

Las instituciones tendrán apertura a las 07:15 A.M. Inicio de la prueba: El jefe de salón dará la orden de inicio a las 08:00 A.M.

El jefe de salón dará la orden de inicio a las 08:00 A.M. Atraso de la hora de inicio: En caso de que existan problemas logísticos que no permitan iniciar a la hora asignada, la CNCS indica que se respetará el lapso de cinco horas para el desarrollo de la prueba.

En caso de que existan problemas logísticos que no permitan iniciar a la hora asignada, la CNCS indica que se respetará el lapso de cinco horas para el desarrollo de la prueba. Cierre de puertas: Después de las 08:30 A.M. no se permitirá el ingreso de ningún aspirante y se considerará al aspirante como ausente.

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¿Dónde consultar la hora y el lugar de la prueba DIAN 2676?

Para saber el lugar y la hora de aplicación de la prueba escrita, los aspirantes deberán revisar la citación por medio de la plataforma digital SIMO, por medio de los siguientes pasos:

Ingresar a la página CNCS y redirigirse a la plataforma SIMO o directamente a la plataforma SIMO. Iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados previamente. Dirigirse a la opción de “Alertas”. Consultar la citación para verificar la hora y el lugar asignados para presentar la prueba.

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Recomendaciones para la prueba de la DIAN 2676

Entre las recomendaciones entregadas por la entidad se encuentran:

Visitar el lugar de la aplicación con al menos dos días antes de la aplicación de la prueba, con el objetivo de conocer las rutas y el acceso a la institución, para evitar posibles confusiones el 8 de noviembre.

de la aplicación de la prueba, con el objetivo de conocer las rutas y el acceso a la institución, para evitar posibles confusiones el 8 de noviembre. Leer previamente la Guía de Orientación al Aspirante .

Llegar una hora antes de la aplicación de la prueba , para que a las 07:15 A.M. inicie el ingreso y evitar aglomeraciones antes del cierre de las puertas.

, para que a las 07:15 A.M. inicie el ingreso y evitar aglomeraciones antes del cierre de las puertas. Tener la disponibilidad para presentar la prueba y llenar los registros.

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