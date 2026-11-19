Luis Eduardo Llinás, exdirector de la Dian, aseguró a Caracol Radio que fue “asaltado en su buena fe”, luego de que se conociera el contrato que tuvo la congresista Verónica Estrada en esa entidad por $78 millones en 2025, pese al título falso.

“No sabía (del título falso)”, explicó el exfuncionario a esta emisora.

(En contexto: “No es mi firma, diploma es falso”: exdecana en UNAL por título de representante Verónica Estrada)

Pero además, señaló que la DIAN tiene unos filtros desde la subdirección de compras y contratos para la revisión de requisitos legales para la contratación de órdenes de prestación de servicio.

“Después de pasar los filtros y con el pleno cumplimiento de requisitos legales el trámite continua para firma del contrato”, explicó.

Llinás señaló que está esperando que Verónica Estrada se pronuncie y “diga la verdad de este asunto gravísimo y reprochable desde todo punto de vista, esto es inconcebible, me temo que fui asaltado en mi buena fe”.

Pero además, hay que recordar que entre julio y septiembre de este año Llinás hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), donde ganó un poco más de 50 millones de pesos.

De hecho, fuentes asegura que Llinás es cercano a ella y la impulsó a lograr su curul en el Legislativo.