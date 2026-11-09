Concurso Docente 2026-2027: ¿Quiénes son las únicas personas que tendrán inscripción gratuita? Getty Images

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció el inicio de la fase de inscripciones para el concurso Docentes y Directivos Docentes 2026, con el que se busca proveer 31.163 vacantes definitivas en 89 entidades territoriales certificadas en educación y el Colegio de Boyacá.

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Las inscripciones inician con las plazas que se encuentran reservadas para personas con discapacidad, las cuales corresponden, según establece la Ley 2418 de 2024, a un mínimo del 7 % de la oferta total de la convocatoria.

Asimismo, este grupo priorizado es el único en el que los participantes tienen inscripción gratuita, aportando el certificado de discapacidad, como indica la ley antes mencionada.

¿Cuándo empiezan las inscripciones para el concurso docente de la CNSC?

La CNSC anunció el inicio de la etapa de inscripciones del concurso Directivos Docentes y Docentes 2026-202, con la habilitación exclusiva de 2.255 vacantes reservadas a personas con discapacidad.

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Las fechas reportadas por la entidad son las siguientes:

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2026, desde las 00:00 horas.

23 de noviembre de 2026, desde las 00:00 horas. Fecha de cierre: 15 de enero de 2027, hasta las 23:59, hora legal colombiana.

La comisión destaca que este periodo de 54 días supera el mínimo establecido para la etapa de los acuerdos de convocatoria. El CNSC resaltó que esta decisión se toma como “medida afirmativa” que permita a las personas con discapacidad tener el tiempo suficiente para conseguir el certificado y los soportes correspondientes.

Paso a paso para inscribirse en la convocatoria Directivos Docentes y Docentes 2026

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Para inscribirse al concurso de Directivos Docentes y Docentes 2026, la CNSC recomienda tener en cuenta los siguientes pasos y recomendaciones:

Registrarse en la plataforma SIMO y cargar con tiempo los documentos de formación y experiencia, en archivo PDF legible e independiente por cada documento. Consultar la OPEC (Oferta Pública de Empleos de Carrera) y verificando los requerimientos de título y experiencia. Cargar el certificado de discapacidad vigente dentro del período de inscripción. Verificar que los requisitos, títulos, experiencia y certificados de formación continua deben haberse causado a más tardar el último día del término de inscripciones. Realizar la inscripción a través de la opción que aparece en SIMO y conservar la Constancia de Inscripción que genera el aplicativo.

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