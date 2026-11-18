Ciencia de datos se ha convertido en una carrera cada vez más demandada al formar profesionales capaces de analizar un vasto volumen de información, crear modelos predictivos, inteligencia artificial y ser un apoyo en la toma de decisiones de empresas, centros de investigación e incluso del gobierno.

Según Tripleten, plataforma de aprendizaje en línea, la carrera ofrece beneficios como estabilidad, crecimiento profesional y salarios que destacan frente a otros sectores.

Le puede interesar: ATENEA publicó fechas y requisitos para Jóvenes a la E 2027: lista de universidades y más

Universidades de Colombia con carrera en Ciencia de Datos

A continuación, estas son las universidades que ofrecen el pregrado en Ciencia de Datos:

Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes ofrece un pregrado interdisciplinario de ocho semestres, combinando ingeniería, programación, ciencias sociales, administración y economía.

La modalidad es presencial y el valor por semestre está en $26.860.000 COP en 2026.

Pontificia Universidad Javeriana

La Pontificia Universidad Javeriana ofrece un pregrado presencial de 8 semestres en Bogotá, con formación en matemáticas, estadística, programación y ciencias sociales.

Con un enfoque orientado a la interpretación y análisis de datos, modalidad presencial diurna, el semestre tiene un costo de $16.355.00 COP para 2026.

Universidad Externado de Colombia

La Universidad Externado ofrece un pregrado en Ciencia de Datos enfocado en formar profesionales que sean capaces de transformar los datos en decisiones estratégicas y de valor para organizaciones.

Su enfoque interdisciplinario integra analítica de datos, estadística, inteligencia artificial y machine learning; con modalidad presencial, el semestre tiene un costo de $12.421.000 COP el semestre.

Lea también: Acreditación en alta calidad y más de 90 programas: así es la Uniremington

Universidad de la Sabana

La Universidad de la Sabana ofrece el pregrado de Ciencia de Datos enfocado en convertir vastos volúmenes de información en decisiones y en conocimiento valioso que facilita la toma de decisiones en sectores diversos como analítica corporativa, la salud, la política pública y las redes sociales.

Ofrecen un pregrado con modalidad presencial-virtual con ocho semestres de duración y el costo del semestre para el 2027 está en $19.499.000 COP.

Universidad de La Salle

La Universidad de La Salle ofrece un pregrado en Ciencia de Datos que permite interpretar los grandes volúmenes de información y descubrir patrones y desarrollar habilidades y comunicar los hallazgos con claridad.

Ofrecen modalidad virtual y son ocho semestres en total; el semestre tiene un costo de $3,795.00 COP.

Universidad EAN

La Universidad EAN ofrece un pregrado en Ciencia de Datos con bases sólidas en matemáticas, estadística y ciencias computacionales, que proporciona una formación multidisciplinar en un entorno global.

Ofrece modalidad presencial, una duración de ocho semestres y el costo por semestre para 2026 es de $9.126.00 COP.

Le puede interesar: Universidad Distrital inicia inscripciones para el año 2027: fechas importantes y oferta académica

Politécnico Gran Colombiano

El Politécnico Gran Colombiano ofrece un pregrado 100% virtual que combina las matemáticas, la estadística y la programación para analizar. En la actualidad, la Ciencia de Datos se vuelve clave para analizar y resolver desafíos en sectores como salud, finanzas, logística, mercadeo y gobierno.

Con su pregrado virtual y una duración de ocho meses, el costo del semestre para el 2026 es de $2.086.000 COP.

Le puede interesar: Santander abre convocatoria para acceder a 500 becas para estudios superiores

Universidad del Rosario

La Universidad del Rosario ofrece un diplomado en Ciencia de Datos que tiene como objetivo presentar los principales conceptos y herramientas de datos.

Dirigido a profesionales que deseen aprender sobre la Ciencia de Datos; se requiere conocimiento básico en Estadística y estar familiarizado con algún lenguaje de programación. Tiene una duración de 11 semanas y un costo de $3.100.000 COP.

Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia ofrece el posgrado de especialización en analítica y ciencia de datos.

El programa está dirigido a los profesionales interesados en transformar las organizaciones por medio del uso sistemático de técnicas de inteligencia artificial para así fortalecer la competitividad, la innovación y optimización de procesos de negocio.

Con una duración de dos semestres, en 2026 se desindexó el costo de la matrícula a $11.545.900 COP en especializaciones; este se actualiza cada año según el IPC + 2 % con el dato de IPC de septiembre a septiembre de cada año.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: