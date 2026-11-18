En Tunja, la marcha comenzará a las 9:00 de la mañana desde la UPTC; en Duitama y Sogamoso también están definidos los puntos de salida y llegada./ Cortesía CUT

Boyacá

Este miércoles 19 de noviembre se realizarán movilizaciones en ocho municipios de Boyacá, en el marco del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La jornada contará con la participación de trabajadores sindicalizados, funcionarios de diferentes sectores, campesinos y estudiantes, quienes expresarán su rechazo al proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional y manifestarán otras inconformidades.

William Ruiz, secretario general de la CUT en Boyacá, explicó en Caracol Radio que uno de los principales motivos de la movilización es el desacuerdo con las propuestas tributarias del Gobierno. “Los trabajadores sindicalizados estamos en contra del proyecto de reforma tributaria”, afirmó.

Entre las preocupaciones mencionó los posibles cambios en los impuestos a los ingresos laborales y la reducción de la tributación para los sectores de mayores ingresos. “Estamos en contra de que a los salarios que superan los tres millones o tres millones quinientos mil pesos se les aplique retención en la fuente o impuestos. También estamos en contra de que a los grandes ricos en Colombia les bajen el tributo del 35 al 31 por ciento”, señaló.

A estas inconformidades se suma la situación del sistema de salud del magisterio y las preocupaciones de los campesinos por los posibles impuestos a los abonos, los insumos agrícolas y los alimentos para animales. “Si revisamos la situación del campo, vemos que el Gobierno no ha aclarado lo relacionado con los impuestos a los abonos, los insumos agrícolas y los alimentos para los animales. Por esa razón, los campesinos también nos acompañarán en este gran paro nacional”, explicó.

De acuerdo con el dirigente sindical, las movilizaciones se desarrollarán en Tunja, Duitama, Sogamoso, Cubará, Soatá, Chiscas, Puerto Boyacá y Chiquinquirá.

Recorridos

Tunja: La concentración comenzará a las 9:00 de la mañana en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), pasarán por el Parque de Las Nieves y continuarán por la carrera novena hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

La concentración comenzará a las 9:00 de la mañana en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), pasarán por el Parque de Las Nieves y continuarán por la carrera novena hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Duitama: La movilización partirá desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y tendrá como destino el sector de Fuente higueras.

La movilización partirá desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y tendrá como destino el sector de Fuente higueras. Sogamoso: Los participantes se concentrarán en El Laguito y avanzarán hasta el sector de Río Chiquito.

También confirmó que esperan la participación de estudiantes universitarios, quienes tienen reparos frente a disposiciones relacionadas con la intervención de la fuerza pública en las universidades. “Los estudiantes también van a manifestarse porque en la misma reforma tributaria y en algunos decretos hay disposiciones sobre la intervención de la Policía en las universidades y los permisos de los rectores o de quienes dirigen estas instituciones”, indicó.