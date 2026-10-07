Universidad Distrital inicia inscripciones para el año 2027: fechas importantes y oferta académica

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas comenzó el proceso de admisiones para las personas interesadas en empezar el primer semestre de 2027 estudiando en uno de los 47 programas que presenta la institución.

Los estudiantes postulados podrán acceder al beneficio de matrícula cero y a tener apoyos suministrados por la Agencia ATENEA, así como del equipo de bienestar institucional.

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Lista de programas ofrecidos para el primer semestre en la Universidad Distrital

Estos son algunos de los programas oficiales que se llevaran a cabo para el primer semestre de 2027.

Comunicación Social y Periodismo.

Enfermería.

Artes Escénicas.

Artes Musicales.

Artes Plásticas y Visuales.

Biología.

Física.

Matemáticas.

Química.

Administración Ambiental.

Administración Deportiva.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería Civil.

Ingeniería de Sistemas.

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Forestal.

Ingeniería Sanitaria.

Ingeniería Topográfica.

Ingeniería Catastral y Geodesia.

Licenciatura en Biología.

Licenciatura en Ciencias Sociales.

Licenciatura en Educación Infantil.

Licenciatura en Física.

Licenciatura en Matemáticas.

Licenciatura en Química.

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés.

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¿Cómo acceder a las inscripciones 2027 de la U distrital?

Para poder inscribirse, debe realizar un pre-registro inicialmente, en donde registrará un correo electrónico activo y sus datos personales según se indique.

Allí se le generará una orden de pago, esto para poder adquirir el PIN de inscripción que cuesta un valor de $175.092, que se podrá pagar mediante PSE o en cualquier sucursal del Banco de Occidente.

Adicionalmente, debe tener en cuenta el resultado del puntaje de la Prueba Saber 11 para el ingreso a ciertos programas, al igual que otras pruebas destinadas a otros espacios académicos.

El plazo para comprar este PIN será hasta el 3 de noviembre; de lo contrario, sin este requisito no se avanzaría con el proceso de inscripción. Así mismo, no se realizarán devoluciones si no se llegó a completar con las indicaciones posteriores.

Fecha limite para realizar el proceso de inscripción de la Universidad Distrital

Luego de obtener el PIN el plazo máximo para continuar con la inscripción virtual estará disponible hasta el 4 de noviembre, donde después de finalizar este paso se tendrá que imprimir el comprobante al ser el único documento valido que da como resultado que se oficializo el proceso.

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Publicación de resultados de la inscripción

Las fechas para resultados serán hasta el 22 de noviembre; para aquellos aspirantes en espera de la habilitación de un cupo producto de que alguna persona renuncie a su plaza, será hasta el 7 de diciembre.

Seguido a esto se continuará con los procesos de matriculación donde se formalizará el ingreso a la institución superior de la siguiente manera:

Estudiantes admitidos del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2026.

del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2026. Estudiantes en lista de espera por cancelación de cupo (Opcionados) del 14 al 17 de diciembre de 2026.

¿Cuándo iniciaría el calendario académico 2027?

Las clases e inducciones empezarían el 29 de enero de 2027.

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