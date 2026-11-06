Convocatoria becas ‘Roberto Zarama’ para realizar doctorales en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) invita a quienes desean realizar un doctorado a participar en la primera convocatoria de becas en modalidad de créditos educativos condonables ‘Roberto Zarama’, con la que podrán iniciar sus estudios en el primer semestre de 2027.

La convocatoria busca otorgar hasta 81 créditos educativos condonables en 27 programas doctorales de las siete universidades aliadas. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo hasta el lunes 9 de noviembre de 2026.

Para participar debes acreditar estos cinco requisitos:

Inscripción a la convocatoria mediante el diligenciamiento del formulario de inscripción (disponible al momento de la apertura de la convocatoria). Perfil del postulante, cumpliendo con los parámetros de lo definido en el ‘Dirigido a’. Carta o certificación de admisión al programa doctoral, expedida por la universidad aliada. Propuesta de investigación doctoral. Carta de motivación.

Los beneficiarios podrán acceder a un apoyo integral que contempla:

Cobertura del 100 % del valor de la matrícula durante la duración oficial del programa doctoral.

durante la duración oficial del programa doctoral. Recursos de sostenimiento por $ 27 millones semestrales durante la duración oficial del programa doctoral.

durante la duración oficial del programa doctoral. Hasta $ 45 millones para el desarrollo de la investigación durante el programa doctoral.

durante el programa doctoral. Más de $ 7,6 millones , por una sola vez, para movilidad internacional.

, por una sola vez, para movilidad internacional. Créditos con 0 % de interés sobre el capital desembolsado.

Para conocer los beneficios, pasos, universidades, cupos y programas que hacen parte de la convocatoria ‘Roberto Zarama’, visita el sitio web https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/convocatoria-proyecto-roberto-zarama-formacion-de-alto-nivel

La convocatoria tendrá alianzas con siete instituciones de educación superior que cuentan con programas doctorales específicos y alineados con las necesidades y desafíos estratégicos de Bogotá-Región: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Universidad El Bosque, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aportarán su capacidad académica e investigativa para la formación de talento de alto nivel en áreas clave para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la región.