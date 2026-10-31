Acreditación en alta calidad y más de 90 programas: así es la Uniremington

Colombia

La Uniremington (Corporación Universitaria Remington), institución académica de Medellín, sigue ofreciendo educación de calidad a miles de colombianos que acceden a ella para adelantar sus estudios universitarios.

Es así como, a la fecha, esta institución académica cuenta con más 16.500 estudiantes y una oferta académica diversa que le ha permitido construir país por medio de la académica y, además, apoyar la movilidad social y el desarrollo de las regiones colombianas.

Educación focalizada en movilidad social

Y es que la Uniremington forma estudiantes provenientes de varias regiones de Colombia; sin embargo, el 98% de su totalidad son jóvenes que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Esto, en gran parte, refleja la focalización educativa que maneja la universidad, enfocada en la educación superior con movilidad social.

Lo anterior se logra mediante una formación integral basada en valores y competencias para la vida, en donde la institución contribuye al desarrollo de las familias y las propias comunidades.

Carreras que construyen país

En esa misma línea, la Uniremington ha destacado por contar con más de 90 programas académicos que responden a las necesidades actuales que tienen los territorios colombianos.

Medicina Veterinaria aporta a la salud animal y la productividad regional;

Derecho, al acceso a la justicia

Áreas como Administración, Contaduría e Ingenierías contribuyen a la competitividad empresarial.

Y la investigación y el desarrollo científico complementan esta labor con soluciones para los retos locales.

Estos son solo algunas muestras de lo que ofrece la universidad, pues hay más. Por ejemplo, el programa de Medicina, acreditado en alta calidad, se distingue por su enfoque en salud familiar y comunitaria y sus estrategias de simulación clínica.

“Sus egresados se desempeñan como médicos asistenciales, directivos hospitalarios y líderes de entidades territoriales de salud, aportando a los desafíos del sistema sanitario y a una atención más cercana a las necesidades de la población”, explicó la misma institución.

Si usted desea conocer más a profundidad lo que ofrece esta institución acceda al siguiente link: https://www.uniremington.edu.co/