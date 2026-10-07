Santander abre convocatoria para acceder a 500 becas para estudios superiores

El programa de becas de Grupo Suma abrió una nueva convocatoria en Santander con la meta de entregar 500 becas a personas de los 87 municipios del departamento. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a programas de educación superior.

La convocatoria cuenta con una oferta de más de 150 programas académicos en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas salud, educación, administración, derecho, medio ambiente y nuevas tecnologías.

También se incluyen programas relacionados con inteligencia artificial, analítica de datos, Big Data e ingeniería de software, además de opciones dirigidas a docentes y personas vinculadas al sector público.

Federico Ospina, representante del grupo Suma, explicó, “Los interesados podrán encontrar programas de pregrado, maestría y doctorado con instituciones educativas de Estados Unidos, Reino Unido, México y España, para los posgrados, está abierto una oferta de más de 120 programas”

Requisitos:

Documento de identidad

Hoja de vida

Carta de motivación

Título del nivel de estudio correspondiente (Bachiller, Profesional o Maestría).

¿Dónde postularse?

Para postularse, los aspirantes deben ingresar a la pagina web santanderbecas.com.co, consultar la oferta académica, seleccionar el programa de interés y realizar el registro inicial.

Posteriormente, un integrante de Grupo Suma se comunicará con cada aspirante para orientarlo en el proceso de postulación ante la institución educativa.

La convocatoria estará abierta hasta el 20 de octubre de 2026 y está dirigida a personas que hayan nacido o residan en Santander.