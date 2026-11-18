El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 18 de noviembre de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles, 18 de noviembre, se ubicará en 916,64 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 17 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 0,9 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

El BCV aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este viernes:

Euro (EUR): 1.007,38 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 137,52 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,21 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,17 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Mercantil:

Compra: 987,06 // Venta: 914,14

Banesco:

Compra: 1028,6 // Venta: 1073,52

Banco Exterior:

Compra: 1031,49// Venta: 1049,19

BanCaribe:

Compra: 1048,89 // Venta: 1059,88

Banco Nacional de Crédito BCN:

Compra: 924,20 // Venta: 979,97

Otras instituciones:

Compra: 959,18 // Venta: 989,16

Recuerde que los valores ponderados usados son los entregados por el Banco Central de Venezuela. Es por ello que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 92,60 dólares, lo que representa una baja de 0.52% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,63 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 91,04 dólares.

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Consulado

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (Tipo R) también está disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT). Para más información puede comunicarse con el consulado a través de los siguientes medios:

Dirección: Diagonal 40A # 8-04, en el barrio Teusaquillo.

Diagonal 40A # 8-04, en el barrio Teusaquillo. Teléfono de contacto: +57 310 4680946.

+57 310 4680946. Horario de atención: lunes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., martes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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