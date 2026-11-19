Así funciona la herramienta de IA que los hackers están usando para ciberataques: FBI lanzó alerta. Getty Images

En una coyuntura llena de ciberataques, fallas masivas que comprometen sistemas críticos y caídas de servicios globales, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) alertó sobre el uso de una herramienta de inteligencia artificial de código abierto que facilita el trabajo de los hackers.

Le podría interesar: BBC, IKEA, Zoom, HSBC y más empresas reconocidas afectadas en oleada de ciberataques: esto se sabe

Se trata de Artex, un framework creado originalmente para hacer pruebas de seguridad, simulando ataques complejos planificados y ejecutados por agentes de inteligencia artificial y modelos de lenguaje (LLM).

Sin embargo, de acuerdo con el reporte del FBI e investigaciones especializadas de diversos incidentes, los hackers encontraron la manera de darle la vuelta al funcionamiento de este recurso para explotar las vulnerabilidades que debería ayudar a solucionar.

¿Cómo funciona la herramienta de IA Artex?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad británica Sophos, Artex cuenta con las siguientes capacidades:

Emplea agentes de IA para planificar intentos de penetración en un objetivo determinado al que mapea antes de decidir qué ruta tomar para el ataque.

para planificar intentos de penetración en un objetivo determinado al que mapea antes de decidir qué ruta tomar para el ataque. Ejecuta herramientas ofensivas y las incorpora a su proceso de planificación. Esto puede implicar la explotación de vulnerabilidad, el acceso a credenciales y el despliegue de malware.

y las incorpora a su proceso de planificación. Esto puede implicar la explotación de vulnerabilidad, el acceso a credenciales y el despliegue de malware. Ajusta los planes en caso de fallos o bloqueos y lanza nuevos intentos con sus agentes.

en caso de fallos o bloqueos y lanza nuevos intentos con sus agentes. Registra los fallos y vulnerabilidades descubiertos en el desarrollo de cada prueba.

descubiertos en el desarrollo de cada prueba. También puede intentar diferentes vías de acceso de forma simultánea.

¿Qué se sabe de los ciberataques perpetrados con Artex?

Diversas firmas de ciberseguridad que analizan las acciones de Artex advierten la capacidad de aceleración que permite para los ataques a sistemas.

Lea también: La ONU pide esfuerzo internacional antes de que la IA más avanzada se vuelva incontrolable

De acuerdo con la alerta del FBI, existe evidencia de que un ataque coordinado con este framework puede pasar de escoger y mapear su objetivo a conseguir acceso privilegiado en menos de 3 horas.

Diversas firmas señalan que un operador de Artex puede abrir múltiples frentes de ataque y delegar tareas repetitivas en este proceso. En ese sentido, lo que experimentan las organizaciones afectadas no es un solo tipo de intrusión, sino una densidad más alta de actividad en periodos de tiempo cada vez más cortos, desbordando la capacidad defensiva.

Un ataque investigado por CrowdStrike por parte del grupo VAPOR PANDA determinó que se utilizan modelos de IA comerciales como DeepSeek (en este caso específico), así como GPT e incluso Grok. Los investigadores hallaron evidencia forense de instrucciones en mandarín con marcas de tiempo en horario estándar de China, lo que comprobaría la intervención humana en el procedimiento y como parte de la técnica mixta que permite el framework.

Cabe aclarar que el repositorio original en GitHub fue retirado por su desarrollador, quien rechazó el uso delictivo de la herramienta. Sin embargo, los reportes indican que siguen circulando varios forks, además de una versión comercial llamada Artex Pro.

¿Qué hacer frente a los ataques a través de Artex?

Entre las recomendaciones del FBI, Microsoft, firmas de ciberseguridad e investigadores defensivos para hacerle frente a los ataques con Artex, se encuentran las siguientes: