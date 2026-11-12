Estados Unidos reporta desembolsos por US$12.110 millones de recursos venezolanos

El Gobierno de Estados Unidos informó que ha revisado y ejecutado desembolsos por 12.110 millones de dólares provenientes de los recursos naturales de Venezuela, a través de una cuenta de custodia administrada por el Departamento del Tesoro. La información hace parte de un informe del Departamento de Estado que examina las operaciones realizadas entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026.

El documento explica que estos recursos se depositan en la denominada Venezuela Custody Account, una cuenta establecida mediante la Orden Ejecutiva 14373, firmada por el presidente Donald Trump el 9 de enero de 2026.

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Según el reporte, los fondos corresponden a activos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela y deben mantenerse y administrarse exclusivamente en beneficio de su población.

¿Quién administra los recursos venezolanos?

El esquema establece que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene a su cargo la administración de los fondos y la ejecución de los desembolsos autorizados, mientras que el Departamento de Estado supervisa los procedimientos de aprobación y cumplimiento.

En este proceso también participa KPMG, una firma internacional de auditoría y consultoría contratada como supervisora y asesora del programa. Su labor incluye la revisión de transacciones, la verificación de beneficiarios y entidades financieras, el análisis de riesgos y la evaluación de los controles establecidos para el manejo del dinero.

El informe señala que el Banco Central de Venezuela, en representación del Gobierno interino, presenta las solicitudes de desembolso al Departamento de Estado. Estas deben especificar el destino de los recursos y ajustarse a los parámetros de gasto autorizados.

Una vez aprobadas, las transferencias se realizan mediante mecanismos de cambio de divisas y pagos a proveedores, hacia cuentas designadas o de terceros autorizados.

¿En qué se pueden utilizar los fondos?

El informe también aborda los mecanismos de supervisión de los recursos. De acuerdo con el documento, los fondos están destinados a cubrir necesidades macroeconómicas, gastos del sector público, asistencia humanitaria y operaciones autorizadas, con énfasis en sectores como energía, infraestructura, salud y servicios públicos.

Sin embargo, el manejo de estos ingresos también fue objeto de declaraciones por parte del Gobierno venezolano. El pasado 22 de octubre, durante el cierre del tercer ciclo de negociaciones, el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela tendría el control de los recursos obtenidos de la venta de petróleo y reconoció una «cooperación muy importante» con Estados Unidos, en referencia al acuerdo petrolero.

Por su parte, el Departamento de Estado señala que las operaciones están sujetas a controles para prevenir el uso no autorizado de los fondos. Entre ellos figuran verificaciones contra listas de sanciones, procedimientos para prevenir el lavado de activos, identificación de clientes y seguimiento de las transacciones.

El documento también advierte que estos mecanismos de supervisión se han fortalecido progresivamente desde el inicio del programa en enero de 2026. Además, contempla incorporar bases de datos centralizadas y sistemas automatizados de conciliación financiera para mejorar la trazabilidad de los recursos.