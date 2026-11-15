María Corina Machado denuncia huelga de hambre de presos políticos en Ramo Verde, Venezuela

Machado denunció la huelga de hambre de los presos. / Foto: Suministrada

La líder opositora venezolana María Corina Machado difundió una carta enviada por familiares de militares recluidos en la cárcel de Ramo Verde, en Venezuela, quienes denuncian irregularidades judiciales y exigen respuestas de las autoridades ante la situación que enfrentan dentro del centro penitenciario.

El documento, fechado el 13 de noviembre y dirigido a las autoridades venezolanas y a organismos internacionales de derechos humanos, recoge las denuncias de los detenidos sobre presuntas violaciones de sus garantías constitucionales.

Entre las irregularidades mencionan cambios constantes de los jueces encargados de sus casos, retrasos en las apelaciones y dificultades para obtener respuestas sobre sus procesos judiciales.

María Corina Machado pide atención internacional

A través de sus redes sociales, Machado aseguró que los familiares de los presos políticos le hicieron llegar el documento para que el mundo conozca lo que están viviendo.

“A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y garantías. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre”, escribió.

La dirigente también hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie frente a las denuncias y respaldó las exigencias de justicia y libertad de los detenidos.

¿Qué exigen los militares de Ramo Verde?

En la carta, los detenidos explican que decidieron iniciar una protesta pacífica ante lo que consideran una falta de respuestas institucionales.

Una de sus principales exigencias es la excarcelación inmediata de los militares que ya hayan cumplido la totalidad de sus condenas y continúen privados de libertad.

También solicitan que se revisen los procesos judiciales en los que denuncian cambios de tribunales, retrasos injustificados y otras irregularidades.

Los firmantes advierten que mantendrán la protesta de manera indefinida hasta que se establezcan mesas de trabajo y reciban respuestas concretas.

Preocupación por la salud de los detenidos

El Observatorio Venezolano de Prisiones también alertó sobre las consecuencias que la huelga de hambre podría tener para la salud de los militares.

Según la organización, varios detenidos han presentado complicaciones médicas durante los últimos días, mientras sus familiares reclaman atención y garantías para su integridad física.