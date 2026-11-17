Cúcuta

Con el propósito de dinamizar la economía local, fortalecer el comercio y atraer visitantes nacionales e internacionales, la Alcaldía de Cúcuta lanzó la campaña “Cúcuta te espera”, una iniciativa que busca posicionar a la capital de Norte de Santander como un destino comercial y turístico.

La estrategia cuenta con el respaldo de comerciantes y empresarios de la ciudad, quienes se unieron para darle a conocer al país, todo lo bueno que tiene la capital de Norte de Santander.

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“Cúcuta te espera es una campaña que nace con el corazón de ser cucuteños, con ese amor por rescatar nuestra economía, por rescatar nuestros procesos internos. Sabemos que tenemos problemas, pero también sabemos que tenemos fortalezas”, dijo Lorena Gegen, secretaria de Desarrollo Económico de Cúcuta a Caracol Radio.

Cúcuta busca atraer compradores de Colombia y Venezuela

De acuerdo con la funcionaria, más que una competencia comercial, es una iniciativa que busca brindar un mensaje de unidad en medio de tantas noticias negativas que se han dado a conocer durante las últimas semanas.

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“Más que ser una competencia, han dado ese mensaje de unidad, ya que acá estamos esperando a todo el Norte de Santander, a toda Colombia, a nuestros hermanos venezolanos para que vengan con tranquilidad a comprar en Cúcuta, a quedarse acá, a disfrutar la Navidad en Cúcuta”, señaló.

La secretaria destacó que detrás de cada establecimiento comercial existe una cadena de empleos, emprendimientos y familias que dependen del movimiento económico de la ciudad.

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“Detrás de un gran empresario hay miles de empleos, hay miles de hogares, hay miles de emprendedores, hay miles de familias que dependen de la situación económica de Cúcuta”, agregó.

La campaña también tiene un componente binacional, teniendo en cuenta la importancia de la relación comercial entre Cúcuta y Venezuela.