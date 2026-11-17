Duro Felguera obsequio a funcionarios y políticos de Venezuela con entradas a palcos vip de eventos de Fórmula 1 en Brasil y encuentros de fútbol de la Liga Española, según muestran correos electrónicos exhibidos este martes en el juicio por corrupción y sobornos contra la antigua cúpula de la empresa.

En la Audiencia Nacional ha declarado como testigo, a instancias de la Fiscalía, el que fuera director general de Duro Felguera entre febrero de 1990 y junio de 2021, Francisco Martín Morales.

Aunque no figura entre los acusados, Martín Morales habría sido el intermediario entre los responsables de Duro Felguera y los funcionarios venezolanos que facilitaron la adjudicación del contrato de Termocentro, valorado en unos 1.500 millones de dólares.

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La Fiscalía le ha mostrado distintos correos en los que se relata cómo la empresa regalaba entradas vip para eventos de Formula 1 en Brasil y partidos de la Liga Española al que fuera viceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y al empresario Luis Barrios, presidente de la empresa venezolana Técnicas Reunidas Terca, ambos acusados.

El testigo no ha sido capaz de recordar detalles de estos regalos o del contenido de reuniones con funcionarios del gobierno de Venezuela, ni ha podido concretar si se reunió con miembros del gobierno de aquel país.

Sí ha reconocido que la empresa disponía de un palco en el estadio Bernabéu para agasajar a clientes internacionales durante sus visitas a Madrid.

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Según la Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

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Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.

Según Anticorrupción, Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de “encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos” para que se favorecieran sus intereses.

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