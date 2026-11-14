Norte de Santander alerta por ataques con drones que estarían saliendo desde Venezuela

Norte de Santander.

La posibilidad de que los ataques con drones cargados de explosivos contra la Fuerza Pública en el Catatumbo se estén originando desde territorio venezolano fue advertida por George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, quien señaló las dificultades que representa la frontera para las operaciones militares en esta zona del país.

En entrevista con Caracol Radio, el funcionario aseguró que, después del ataque que dejó cuatro militares muertos y cinco heridos en Tibú, habitantes de la región se comunicaron con las autoridades para advertir que los artefactos utilizados en la ofensiva presuntamente habrían salido del vecino país.

“Manifestaron que este enjambre salía era de territorio extranjero, o sea, del vecino país. Esta situación representa un desafío adicional para las tropas que adelantan operaciones contra los grupos armados ilegales en el nororiente colombiano”, indicó Quintero.

El secretario advirtió que la extensión de la frontera y las condiciones del territorio dificultan la respuesta de las autoridades, especialmente cuando se trata de establecer desde dónde se ejecutan los ataques y cómo contrarrestarlos.

“Es bastante complejo poder, digamos, para los militares tener una ofensiva mientras no hay una posición también clara, digamos, de nuestro hermano país de Venezuela”, afirmó el funcionario.

Quintero insistió en que las condiciones geográficas de la zona fronteriza representan un desafío para la seguridad departamental, en medio de la escalada de ataques con drones explosivos que afecta a municipios del Catatumbo.

“Una frontera bastante grande y porosa donde genera problemas”, señaló.