Ecopetrol evalúa un contrato a 10 años con PDVSA para importar gas natural desde Venezuela

Con el propósito de mitigar la creciente dependencia del gas importado y hacer frente a la disminución del combustible extraído a nivel nacional, Ecopetrol mantiene conversaciones avanzadas con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para concretar un contrato de compraventa a diez años.

La iniciativa contempla adquirir el combustible a precios favorables que aliviarían los costos del mercado local, previendo que un porcentaje inicial de la demanda nacional pueda cubrirse con este suministro proveniente del vecino país.

Así lo dio a conocer el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre. Según el directivo, se contempla la adquisición de gas natural a una tarifa muy competitiva y significativamente inferior a los promedios actuales del mercado.

El suministro proyectado provendría principalmente del proyecto Perla, desarrollado por las firmas Repsol y Eni, con una estimación inicial que cubriría cerca del 5 % de la demanda habitual de los hogares e industrias en Colombia.

Asimismo, la hoja de ruta comprende la puesta en marcha del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, donde la compañía colombiana ha manifestado su interés en administrar directamente el tramo dentro del territorio nacional.

Ante este panorama, la administración de Ecopetrol adelantará la solicitud formal para operar directamente los 88 kilómetros del tramo colombiano correspondientes a esta línea de transporte.

Para cumplir con todas las normativas internacionales vigentes, la directiva recalcó que todas las gestiones se desarrollan con estricto apego a la normatividad global, razón por la cual ya se solicitaron los permisos requeridos ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, garantizando un marco de total transparencia y seguridad jurídica.

Paralelamente a las mesas de trabajo sobre gas, la compañía estatal evalúa oportunidades dentro del sector petrolero venezolano con el fin de robustecer sus reservas a mediano y largo plazo, bajo la premisa de que cualquier expansión internacional compita eficientemente por capital frente a los proyectos locales.