Las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena lograron un desempeño destacado en el tercer trimestre.

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La compañía maximizó el valor de cada gota de crudo transformado, es decir, el margen bruto de refinación, que alcanzó los 45,6 dólares por barril, para contribuir con el abastecimiento de combustibles del país.

El margen bruto de refinación es el indicador que mide la eficiencia de las refinerías del Grupo Ecopetrol.

En términos prácticos, es el valor que se logra generar de cada barril de crudo al convertirlo en la gasolina, el diésel, el combustible de aviación y los asfaltos que mueven la economía nacional.

Este margen bruto de refinación fue posible gracias al trabajo articulado entre las dos refinerías, el liderazgo, las competencias técnicas de su talento humano y el uso de la capacidad instalada de estos complejos bajo un esquema de eficiencias y optimizaciones para generar combustibles de la más alta calidad.

Este hito operativo se traduce en cifras que apalancan directamente la solidez financiera de la Organización y la disponibilidad de energéticos:

· Crecimiento exponencial: El margen de 45,6 dólares superó en un 219 % al obtenido en el mismo periodo del año anterior.

· Ingresos históricos: Entre julio y septiembre, el segmento de Refinación registró ingresos brutos cercanos a los 4.1 billones de pesos, un salto del 427% frente al mismo periodo de 2025.

· Más combustibles: La refinería de Cartagena incrementó su producción a un promedio diario de 200.000 barriles (10.000 barriles adicionales de derivados frente al mismo periodo del año anterior).

· Estabilidad operativa: Las Refinerías de Barrancabermeja y Cartagena garantizaron el abastecimiento de combustibles al país a través de una operación impecable.

A partir de estos resultados, el liderazgo de las refinerías del Grupo Ecopetrol se consolida como un motor estratégico para el autoabastecimiento de combustibles, petroquímicos e industriales en la nueva era de la compañía.

Alcanzar la cifra histórica de 45,6 dólares por barril evidencia el máximo nivel de desempeño operacional de este segmento en el Renacer de Ecopetrol y marca un punto de partida definitivo para garantizar la soberanía energética de los colombianos.