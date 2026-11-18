En lo que califican como “un duro revés para la campaña de la administración Trump contra las bandas de narcotraficantes”, el medio estadounidense The New York Times aseguró que el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, rechazó un plan que habría permitido a Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares conjuntas en su país.

“El acuerdo militar con Colombia, conocido como Título 10, habría permitido a las fuerzas estadounidenses operar en ese país y llevar a cabo ataques aéreos y operaciones terrestres conjuntas”, precisa el artículo.

La razón del revés sería que De la Espriella no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobar dicha medida. Esta “incapacidad del Sr. De La Espriella para concretar la cooperación colombiana arroja dudas sobre los planes del Pentágono para la región y su Coalición Antinarcóticos de las Américas, anunciada a principios de este año”, asegura el medio.

Según The Times, a la oposición en el poder legislativo, se le podría sumar un fuerte rechazo por parte de la opinión pública.