Comisión del Senado aprueba a Nate Morris como embajador de EE.UU en Colombia. (Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader/Tribune News Service via Getty Images) / Lexington Herald-Leader

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles, por 13 votos contra 8, la nominación de Nate Morris como embajador en Colombia. Con este paso, su nombre queda listo para la votación final en el pleno del Senado, que tendrá la última palabra.

La decisión se tomó en una sesión de trabajo en el Capitolio, donde la comisión votó un paquete de nominaciones. Los senadores solo podían aprobar o rechazar el bloque completo.

Uno de los votos en contra fue el del senador demócrata Tim Kaine, de Virginia. Kaine dijo tener reparos con Morris y con otros nominados del paquete, aunque no quiso detallarlos. “No estoy seguro que ellos van a representar nuestra nación en una manera muy fuerte en Colombia”, afirmó.

Todavía no hay fecha para la votación en el pleno. Según Kaine, esas votaciones suelen hacerse en grandes bloques de 30 o 40 nominaciones, y la fecha la decide el liderazgo de la cámara.

Viaje a Colombia en 2027

Kaine anunció además que planea viajar a Colombia en enero o febrero con un grupo bipartidista de senadores, sobre todo de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Voy a visitar (…) a hablar con los líderes en Colombia y otras naciones en la región”, dijo.

La fecha depende del calendario del Senado para 2027, que aún no se ha publicado. Kaine espera aprovechar una de las semanas de receso de febrero o marzo.

Sobre una posible reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, respondió: “Espero que podemos hacerlo”. Sin embargo, evitó opinar sobre los primeros meses del gobierno colombiano y sobre las críticas del canciller colombiano contra los demócratas.

El viaje también incluiría a Venezuela y Ecuador. “Necesitamos una Venezuela para venezolanos. No para empresas de petróleo, no para americanos”, dijo Kaine, que espera impulsar elecciones en ese país en 2027.

Kaine recordó que los demócratas tendrán mayoría en el Senado desde enero y que el senador Chris Coons presidiría la Comisión de Relaciones Exteriores. Por eso, las prioridades y los niveles de inversión del Senado, incluidos los de Colombia, se definirán en esa fecha. “Los planes de ahorita no van a ser los planes en enero”, afirmó.