Un jurado federal de Miami declaró culpable este miércoles al pastor evangélico Christian Emmanuel Sanon, de doble nacionalidad haitiana y estadounidense, por conspirar para secuestrar o asesinar al presidente de Haití Jovenel Moïse, según medios.

El mandatario haitiano fue asesinado en julio de 2021 en el país caribeño, en un complot que, según la Fiscalía, se organizó y financió desde el sur de Florida.

Sanon fue declarado culpable de todos los cargos tras un juicio que comenzó el pasado 28 de septiembre en un tribunal federal de Miami, detalló el diario Miami Herald. Sanon se enfrentaba a ocho acusaciones, entre ellas la de conspiración para secuestrar o matar a una persona fuera de Estados Unidos, considerada la más grave.

El pastor, que se había declarado no culpable, se expone a una condena de cadena perpetua. La sentencia de Sanon, quien permanece bajo custodia federal, está prevista para el próximo 10 de febrero. Según la acusación, Sanon aspiraba a sustituir a Moïse y participó en un plan para instalar en el poder a un sucesor elegido por los conspiradores, con el objetivo de obtener contratos lucrativos del Gobierno haitiano.

La Fiscalía sostuvo que el complot se organizó desde el sur de Florida, donde Sanon se reunió en abril de 2021 con otros implicados para hablar de un “cambio de régimen” en Haití.

En mayo de ese año encargó equipamiento para una supuesta fuerza militar privada, integrada por una veintena de colombianos con formación militar, según la acusación.

A mediados de junio, los conspiradores dejaron de respaldar a Sanon y optaron por otro posible sucesor de Moïse.

El presidente haitiano fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, cuando un grupo de exmilitares colombianos irrumpió en la vivienda y lo mató a tiros en su dormitorio. Su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

Sanon iba a ser juzgado junto con otros cuatro hombres del sur de Florida, declarados culpables por un jurado de Miami en mayo, pero su proceso se separó por motivos de salud. Otros cinco condenados en la causa cumplen penas de cadena perpetua.

El pasado 20 de septiembre, agentes estadounidenses trasladaron desde Haití a Miami a otros 18 acusados en el caso: 17 colombianos y el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.