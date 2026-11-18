Después de ocho años fuera de Venezuela, Carlos Blanco regresó al país y se reencontró con María Corina Machado. Su llegada fue anunciada este miércoles por Vente Venezuela, que compartió imágenes del recibimiento en la sede nacional de la organización.

El encuentro tuvo lugar en El Bejucal, donde Machado y otros integrantes del partido le dieron la bienvenida. Blanco hace parte del equipo de estrategia de la dirigente opositora y su regreso marca el fin de una larga ausencia de su país.

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Blanco cuenta con una trayectoria vinculada a la política venezolana. Entre 1989 y 1992 estuvo al frente del Ministerio para la Reforma del Estado y presidió la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), desde donde participó en iniciativas de modernización de la administración pública.

Tras compartir la noticia, Vente Venezuela puso el acento en los venezolanos que todavía permanecen fuera de su país y expresó su deseo de que puedan regresar. «Seguimos, hasta que todos puedan volver a casa», escribió la organización.