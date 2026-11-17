El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 17 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que los que cumplen años hoy son personas que tienen a favor la espiritualidad, el liderazgo y la estabilidad.

El número de la suerte para los festejados será el 7825. Como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió agregar en un vaso miel con tres monedas del mismo valor y mañana se enjuaga las manos con esa miel, pidiendo prosperidad, éxito y riqueza.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 7099.

7099. Recomendación: Mantener el orden y el espíritu navideño en los hogares.

Mantener el orden y el espíritu navideño en los hogares. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 1449, para las mujeres que están embarazadas.

Repetir 45 veces, 1449, para las mujeres que están embarazadas. Fruta: Mango.

Mango. Decreto del día: “Hoy es un día de felicidad y de paz para mi vida”.

“Hoy es un día de felicidad y de paz para mi vida”. Lectura recomendada: Proverbios 15:1

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Horóscopo y tarot del día de HOY 17 de noviembre:

Cáncer

Algo importante podría definirse gracias a un dinero que recibirán o que tienen pendiente. La parte económica encontrará una solución significativa durante esta semana. Recuerde hacer las cosas con calma, actuar con tranquilidad y confiar en sus creencias. En el amor, deberán fortalecer los vínculos para que las cosas mejoren en todos los aspectos.

Número de la suerte: 2277

Escorpio

Si alguien decide irse de sus vidas, debe permitirlo. No es momento de detener a nadie ni de rogar para que se quede. Lo importante será continuar con sus proyectos, actividades laborales o emprendimientos para recibir el nuevo año de la mejor manera. Si un amor se va, otro puede llegar; eviten hacer dramas y sigan adelante.

Número de la suerte: 0134

Piscis

Estarán celebrando algo muy importante. En el amor se avecinan cambios, por lo que deberán tener seguridad y claridad sobre a quién quieren y qué desean. Si tienen pareja, la relación se fortalecerá; si están solteros, podría llegar alguien especial. La economía también tendrá un papel relevante, con soluciones a situaciones pendientes o nuevas propuestas. Además, tendrán un espacio para la creatividad que podría dar resultados favorables. Disfruten de los momentos familiares y procuren compartir en armonía.

Número de la suerte: 1386

Tauro

Podrían finalizar el año con estabilidad en el ámbito laboral. Algunos lograrán cancelar la mayoría de sus deudas durante lo que resta del año. Quienes tienen un empleo o emprendimiento deben mantener la fe y la confianza en sus proyectos, pues las cosas pueden salir bien si trabajan con determinación y buscan el equilibrio.

Número de la suerte: 9442

Virgo

Deben continuar adelante con sus proyectos, pues podrían obtener resultados muy positivos. Para ello, será fundamental tener confianza, seguridad y creer en sus capacidades. Aparecerán personas y guías que les ayudarán a conseguir lo que desean. No duden en sus decisiones y mantengan la confianza en el camino que están construyendo.

Número de la suerte: 0344

Capricornio

Podría llegar un dinero que estaban esperando o presentarse una oportunidad para cancelar deudas pendientes. Se avecinan triunfos, estabilidad y fortaleza en el aspecto económico. También tendrán la posibilidad de firmar documentos importantes que les brindarán tranquilidad.

Número de la suerte: 2586

Aries

La abundancia económica, la prosperidad, las bendiciones y la estabilidad podrían estar de su lado. Tendrán la oportunidad de alcanzar sus objetivos, pagar deudas y recibir nuevos ingresos. Sin embargo, deben tener cuidado con las envidias, protegerse y mantener un perfil bajo. En algunos momentos, será mejor evitar llamar demasiado la atención.

Número de la suerte: 5288

Leo

La estabilidad laboral estará de su lado y podrían avanzar por el camino del éxito. Lograrán cosas importantes y resolverán situaciones que tenían pendientes. Algunos recibirán noticias o tendrán oportunidades relacionadas con vivienda, y las cosas podrían darse de una manera especial.

Número de la suerte: 0462

Sagitario

Deben tomarse las cosas con calma y entender que cada situación tiene su momento. Mantener la tranquilidad les permitirá obtener mejores resultados. Presten atención a la familia y a sus relaciones personales para fortalecer los vínculos y mejorar la convivencia. También deben tener cuidado con los excesos y aprender a reconocer qué decisiones les convienen.

Número de la suerte: 5810

Géminis

No deben desesperarse, pues las cosas avanzarán lentamente, pero podrían traer resultados positivos. La paciencia será fundamental. Sus proyectos, pensamientos e ideas les ayudarán a mantener la estabilidad y podrían generar beneficios económicos. Tengan cuidado con las envidias y no abandonen sus objetivos.

Número de la suerte: 1234

Libra

Las cosas podrían mejorar en el ámbito laboral. Algunos conseguirán nuevas oportunidades, mientras que otros fortalecerán su empleo o emprendimiento y podrían cerrar el año de manera positiva. Luchen por lo que quieren y mantengan la determinación. En el amor, recuerden que no deben rogar por nadie; si una relación llega a su fin, lo mejor será cerrar ese ciclo de la mejor manera.

Número de la suerte: 0482

Acuario

Se avecinan cambios positivos en diferentes aspectos de sus vidas. Algunos podrían realizar viajes antes de finalizar el año. Sin embargo, deben tener cuidado con las personas negativas, especialmente aquellas que se quejan constantemente, son groseras o tienen comportamientos tóxicos. Procuren alejarse de esos ambientes para conservar su tranquilidad.

Número de la suerte: 4450

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