Tras la aprobación oficial, el mes pasado, de una nueva versión de la serie de televisión “Glee”, comenzaron a surgir especulaciones sobre qué miembros del reparto original podrían regresar.

¿Qué miembro del reparto original anunció su interés en regresar?

Durante una aparición en “El show de Jennifer Hudson” este lunes, Lynch dejó claro que estaría encantada de volver a interpretar su papel como Sue Sylvester, la entrenadora de animadoras de lengua afilada.

¿Qué dijo Jane Lynch sobre volver a interpretar a Sue Sylvester?

“Si me piden participar, la respuesta será sí. No veo la hora”, le dijo Lynch a Hudson.

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Al preguntársele cómo sería volver a interpretar al personaje, Lynch comentó:

“¡Oh, me encantaría hacer de Sue Sylvester el resto de mi vida! Aunque me pregunto hasta qué punto podríamos llevarla ahora, porque si miras a tu alrededor, verás que hay muchas Sue Sylvester por ahí”, afirmó.

De hecho, la ganadora de un Emmy declaró en una entrevista de 2022 con el periódico británico The Guardian que, si “Glee” regresara, Sylvester “sería partidaria del movimiento MAGA”.

Añadiendo que, si la serie se emitiera hoy en día, “creo que habría gente que querría cancelar a Sue Sylvester”.

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No obstante, le confesó a Hudson que “sería realmente divertido volver a hacerlo y poder llevar sudaderas todos los días. ¡Era mi vestuario favorito!”.

¿Qué otros integrantes del elenco regresarán?

En cuanto al resto del reparto original, se ha confirmado que Lea Michele regresará en su papel de Rachel Berry, la líder del club “Glee”.

Otros actores del elenco original también han expresado su interés en participar en la nueva versión; entre ellos, Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, comentó la semana pasada en el pódcast “Obsessed”, de The Daily Beast, que las conversaciones sobre su posible regreso siguen en marcha.