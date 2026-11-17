En el Ministerio del Interior, el jefe de la cartera, Alejandro Ordóñez, realizó el acto de posesión de quienes integran su equipo de trabajo.

Alejandro Ordóñez llegó llegó a la cartera en las últimas semanas, tras la salida de Rodrigo Lara.

¿Quiénes integran su equipo de trabajo?

Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, Carlos Chavarro es el nuevo viceministro del Interior.

María Eugenia Carreño, fue posesionada como la viceministra de Diálogo Social y Lorena Cuéllar, como la secretaria General de la cartera.

Por su parte, Camilo Mantilla, llega como jefe de la oficina de Control Interno. Mientras que Hitler Rousseau Chaverra, quien fue el Secretario General bajo la administración de Rodrigo Lara es el nuevo director general de la Imprenta Nacional.