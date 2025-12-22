Este es el signo del zodiaco de las 6 personas más ricas de Colombia: No hay ningún político

La astrología ha tomado un enfoque más individual, asignando características únicas a cada signo del Zodiaco. De acuerdo con algunos astrólogos, cada signo representa una misión distinta y una manera particular de desenvolverse en la vida.

Cabe aclarar que, esta idea parte de la creencia de que existe una relación simbólica entre los astros y lo que sucede en la Tierra.

Le puede interesar: Signos a los que el amor les llega en diciembre 2025: predicciones y conexiones

Incluso, también se cree que algunos signos tienen mayores oportunidades de alcanzar el éxito. Esto se debe a que la posición del sol o la luna puede resultar favorable en ciertos momentos. Por esta razón le contaremos el signo del zodiaco de las 5 personas más ricas de Colombia.

Lea también: ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen más suerte? IA responde

¿Quiénes son las personas más ricas de Colombia?

De acuerdo con ‘Forbes’, Los seis colombianos más ricos sumaron US$3.400 millones a sus fortunas en el último año, en cálculos de Forbes.

La lista trae en 2025 por primera vez un empate en el primer lugar. Esto significa que dos personas comparten el puesto como las más ricas del país, algo que no había pasado antes.

1. Jaime Gilinski Bacal

Fortuna: US$10.700 millones

Edad: 67

Variación 2025 vs. 2024: 37,18%.

1. David Vélez

Fortuna: US$10.700 millones

Edad: 43

Variación 2025 vs. 2024: -6,96%

2. Luis Carlos Sarmiento Angulo

Fortuna: US$7.200 millones

Edad: 92

Ganancia 2025 vs. 2024: 13,89%

3. Beatriz Dávila de Santo Domingo

Fortuna: US$4.400 millones

Edad: 86

Ganancia 2025 vs. 2024: 18,92%

4. Alejandro Santo Domingo

Fortuna: US$3.300 millones

Edad: 48

Ganancia 2025 vs. 2024: 17,86%

5. Andrés Santo Domingo

Fortuna: US$1.800 millones

Edad: 46

Ganancia 2025 vs. 2024: 5,8%

Lea también: Este es el signo del zodiaco de las 5 personas más ricas del mundo: ¿Qué tienen en común?

¿Qué signo zodiacal son las personas más ricas de Colombia?

Jaime Gilinski Bacal: nacido el 14 de diciembre de 1957, es del signo zodiacal Sagitario.

nacido el 14 de diciembre de 1957, es del signo zodiacal David Vélez: nacido el 3 de octubre de 1981, es de signo zodiacal Libra

nacido el 3 de octubre de 1981, es de signo zodiacal Luis Carlos Sarmiento Angulo : nació el 11 de enero de 1933, lo que significa que su signo zodiacal es Capricornio

: nació el 11 de enero de 1933, lo que significa que su signo zodiacal es Beatriz Dávila de Santo Domingo: se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

se desconoce su fecha exacta de nacimiento. Alejandro Santo Domingo: nacido el 13 de febrero de 1977, es del signo zodiacal Acuario.

nacido el 13 de febrero de 1977, es del Andrés Santo Domingo: nacido el 1 de junio de 1978,lo que significa que su signo zodiacal es Géminis

Lea también: Los 2 mejores signos en la cama: apasionados y toman iniciativa, ¿son compatibles?

¿Qué tienen en común, los signos zodiacales de las personas más ricas de Colombia?

Entre los millonarios colombianos hay una presencia notable de signos de Aire como Libra, Acuario y Géminis. Estos signos se relacionan con pensamiento estratégico, buena comunicación y creatividad, cualidades útiles para liderar negocios y tomar decisiones inteligentes.

También aparecen signos como Capricornio y Sagitario, que aportan disciplina, ambición y capacidad de asumir riesgos calculados. Estas características ayudan a mantener una visión clara y enfocada en objetivos a largo plazo.