La cantante estadounidense expresó su emoción por el reconocimiento a su nuevo álbum y destacó dos candidaturas que comparte con el líder de The Cure.

Olivia Rodrigo recibió siete nominaciones a los premios Grammy 2027 y no ocultó su emoción por el reconocimiento a su más reciente producción discográfica, ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’.

La artista compartió su reacción a través de Instagram, donde aseguró estar en las nubes por las candidaturas y manifestó lo especial que resulta para ella que este álbum haya sido tenido en cuenta por la Academia de la Grabación.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó su atención fue la posibilidad de compartir dos nominaciones con Robert Smith, vocalista de la banda británica The Cure, a quien admira profundamente.

Ambos aparecen nominados por la canción ‘What’s Wrong With Me’, en las categorías de Mejor Interpretación de Rock y Mejor Canción de Rock. Para Rodrigo, esta colaboración representa un momento que difícilmente habría imaginado, pues se trata de uno de los músicos que ha influido en sus gustos y admiración artística.

Entre las otras categorías en las que compite la cantante se encuentran Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por su nueva producción, además de Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por el tema ‘The Cure’.

Con estas siete candidaturas, Olivia Rodrigo se suma a los nombres destacados de la próxima edición de los Grammy, en la que también figuran artistas como RAYE, Rosalía y Taylor Swift.

Más información https://www.instagram.com/p/DfYYoWfGFtv/?mdxt=MTVqNjJ4cjJndGE5aw==

La ceremonia de los premios Grammy 2027 se realizará el 7 de febrero en Los Ángeles, California, y reconocerá los trabajos más destacados de la industria musical.