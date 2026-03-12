Su signo zodiacal estaría mal, según la ciencia: astrónomos y astrólogos explican cambio en sistema

De fondo: Imagen ilustrativa de la rueda zodiacal. A la izquierda, una persona pensativa (Crédito: Getty Images)

Cada cierto tiempo se reaviva un debate para las personas que están pendientes de las predicciones de su signo zodiacal. Ahora, astrónomos y astrólogos vuelven a poner en tela de discusión un sistema alternativo que cambia lo ya estipulado para el horóscopo y el tarot.

Los científicos se han percatado que han habido cambios durante milenios que podrían redefinir el símbolo con el que las personas se identifican desde su nacimiento.

¿Qué es un signo zodiacal?

Como recoge la agencia National Geographic, la astrología como es actualmente reconocida se basa en un sistema creado en la antigua Mesopotamia en el segundo milenio a.C., en la ciudad de Babilonia.

En aquel tiempo se creía que las estrellas y planetas que podían identificarse en el cielo presagiaban el futuro, especialmente porque en ciertas temporadas había sequías, lluvias intensas u otros eventos, como guerras o cambios políticos, que eran asociados a los astros que surcaban los cielos.

Con esto en cuenta, los sacerdotes babilónicos identificaron la ruta del sol por la que pasaban los astros y la dividieron en 12 partes iguales de 30 grados. Esta exponía un tiempo de 12 meses de 30 días, a lo que se le conoce como el Zodiaco.

Así se ve la rueda del zodiaco, en donde el astro al que apunte el sol desde la perspectiva del planeta es considerada la constelación bajo la que se encuentra la humanidad (Crédito: Vito Technology Inc. / Starwalk) Ampliar Así se ve la rueda del zodiaco, en donde el astro al que apunte el sol desde la perspectiva del planeta es considerada la constelación bajo la que se encuentra la humanidad (Crédito: Vito Technology Inc. / Starwalk) Cerrar

Este último término es atribuido a los griegos, quienes tomaron inspiración en esta costumbre que significa ‘círculo de animales’, basado en asociaciones de los astros (Aries, el carnero; Cáncer, el cangrejo, ente otros).

¿Por qué los signos del zodiaco podrían estar mal?

Según el estudio “Los signos y Constelaciones del Zodiaco” presentado por Jeremy B. Tatum de la Universidad de Victoria, Canadá, hay un desajuste de los astros respecto a la tierra por un fenómeno llamado “precesión axial”.

Este término sobre la rotación de la tierra se suele asociar con el movimiento de un trompo, el cual, mientras gira, también se tambalea ligeramente.

Este movimiento hace que el eje terrestre trace un círculo completo en el espacio cada 26.000 años, alterando gradualmente los astros que se pueden ver en el cielo.

Así se ve un gráfico de la ruta de precesión axial. Ampliar Así se ve un gráfico de la ruta de precesión axial. Cerrar

Esto significa que la visión de las estrellas cambia un grado cada 72 años. Considerando que han pasado dos milenios, se crea un desfase astronómico.

Por ejemplo, cuando los antiguos babilonios formalizaron la estructura del zodiaco, el Sol se encontraba frente a la constelación de Aries durante el equinoccio de primavera. Hoy, debido a la precesión, el ‘astro rey’ está frente a Piscis en la misma fecha. En este sentido, si una persona nace un 15 de octubre creyendo ser signo Libra, realmente sería Virgo.

Otro caso curioso de este fenómeno es la constelación de Escorpio, ya que, con base en el sistema astronómico actual, solo dura de 6 a 7 días, entre el 23 al 29 de noviembre.

Otro problema que expusieron medios como el New York Times es que el horóscopo tradicional no considera el paso de Ofiuco, el considerado “signo oculto”, por el que también pasa el Sol. Los babilonios sabían de este astro, pero por motivos prácticos prefirieron descartarlo y dejar el número total en 12.

¿Qué responden los astrólogos ante los reclamos científicos?

Los astrólogos ya son conscientes de este fenómeno astronómico, y han explicado por qué no aplica. Aliza Kelly, reconocida en el campo, explica el funcionamiento del sistema zodiacal actual.

Básicamente, ella expone que la disciplina occidental utiliza el sistema zodiacal tropical, contrario a la tradición astronómica, tomando las estaciones y los equinoccios como base.

Así entonces, la rueda zodiacal, que comienza en Aries, siempre iniciará en el equinoccio de primavera, que suele oscilar entre el 19 y 21 de marzo, a pesar de que el Sol apunte a Piscis. De esta forma, la rueda se mantendrá igual para todos los signos. Es también por esto que Ofiuco sigue sin ser considerado un signo válido, ya que los otros 12 ya cumplen su papel durante el año.

Por lo tanto, no hay que preocuparse, su signo seguirá siendo el mismo, pero debe ser consciente de que este debate se abre cada cierto tiempo para recordarle los fenómenos astronómicos que han marcado a la humanidad desde que se tiene memoria de las civilizaciones.

