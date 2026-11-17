Este martes, realizaron la presentación del I Simposio de Seguridad, que será la próxima semana aquí en Bogotá y contará con la participación del presidente Abelardo de la Espriella y del director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco.

El evento contó con la participación de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, porque la escuela de formación de la UNP será bautizada con el nombre del senador asesinado.

En el evento, María Claudia Tarazona contó que acabó de llegar de Europa, donde le solicitó a la comunidad internacional, apoyo con la investigación del asesinato de Miguel Uribe, pues considera que la Fiscalía, no ha logrado en encontrar respuestas: “no ha habido una respuesta oportuna frente al magnicidio”.

Tarazona aseguró que el foco del crimen del senador, no está en la Segunda Marquetalia, porque fueron los organizadores materiales y articuladores. Reiteró en que el expresidente Gustavo “Petro quien dio la orden de matar a Miguel Uribe”.

“El narco presiente Gustavo Petro y el narco dictador Maduro fueron los que ordenaron el crimen de Miguel”, aseguró.

Hijo de Tirofijo

Tarazona también habló sobre la indagación de la Corte sobre Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’. Dijo que no cree en que Sandra Ramírez no tuviera conocimiento de que su hijo que tuvo con ‘Tirofijo’, Enrique Marulanda, fue el que “lideró desde el Guainía, la financiación del crimen del senador Miguel Uribe”.

La viuda del senador, confirmó que esta información le llegó en una serie de chats que recibió sobre los autores intelectuales del crimen de Miguel Uribe Turbay.