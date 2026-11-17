Andy, exintegrante del dueto Andy & Lucas llega a Colombia con presentaciones en Bogotá y Medellín

Andy, de los legendarios Andy & Lucas, llega de gira a Colombia junto a Nolasco, uno de los grandes nombres del flamenco-pop español, en el marco de Deseo Tour 2026-27.

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La gira hará una escala en Colombia con dos conciertos: el 18 de noviembre en Bogotá, en 440 Music Hall, y el 19 de noviembre en Medellín, En el Teatro Universidad.

Sobre la gira:

El artista español indicó en entrevista a Caracol Radio que: “Este es un proyecto que tenía en mente Nolasco y me propuso trabajar con él y para mí fue un sueño. La verdad es que estamos muy contentos y disfrutando de esto porque es mi primera vez en Colombia luego de tantos años”.

Cabe recordar que el dueto Andy & Lucas estuvo vigente por más de 20 años, durante esa trayectoria musical, los músicos intentaron estar en Colombia en dos oportunidades, pero por problemas técnicos y luego por la pandemia no se pudo realizar.

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Deseo Tour 2026 - 2027

El espectáculo propone una noche concebida como un gran encuentro musical. Andy ofrecerá un concierto en el que recordará los grandes éxitos de Andy & Lucas, además de interpretar los temas que están marcando su nueva etapa y que forman parte de su primer proyecto en solitario.

A continuación, será el turno de Nolasco, cantautor sevillano y uno de los artistas más considerados de la escena del pop flamenco en España. Su repertorio incluye canciones que se han convertido en auténticos himnos, como “Las cosas pequeñitas”, con más de 100 millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, y un directo que durante los últimos veinte años lo ha consolidado como uno de los nombres de referencia del género.

Tras los conciertos de Andy y Nolasco, ambos artistas compartirán escenario para interpretar temas que han grabado juntos y que ya acumulan millones de reproducciones. Una parte especialmente esperada del show en la que sus dos trayectorias se cruzan y que, en directo, se convierte en uno de los momentos más potentes del espectáculo.

Como broche de oro, Deseo Tour 2026-27 contará con Fran Cortés “Chiquetete” como artista invitado. Hijo del reconocido artista Chiquetete, Fran Cortés recoge el legado de uno de los grandes nombres de la música española, un artista que dejó una profunda huella también en Colombia, donde llenó plazas de toros y teatros y cuyas canciones siguen formando parte de la memoria musical de varias generaciones.

Fechas y boletería:

Andy, Nolasco y Fran Cortés se presentarán en Bogotá el 18 de noviembre en 440 Music Hall, y el 19 de noviembre en Medellín, En el Teatro Universidad.

Adicionalmente están haciendo una invitación muy especial a los conciertos a quienes les escriban a través de sus redes sociales vía Mensaje Directo donde se les regalará dos entradas gratis.

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