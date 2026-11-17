Este martes se revelaron los escenarios de los próximos conciertos de Don Omar en Colombia para 2027.

¿En qué lugares se presentará en Colombia?

El “Rey del Reggaetón” se presentará en Bogotá, en el Vive Claro, el jueves 4 de noviembre de 2027.

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En Cali, será en el Estadio Pascual Guerrero, al día siguiente, el viernes 5 de noviembre.

Y en Medellín, en el Estadio Envigado, el domingo 7 de noviembre.

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¿Cuándo iniciará la preventa?

La preventa de los conciertos iniciará el próximo jueves 19 de noviembre a las 10 de la mañana.

¿Qué otros países visitará durante su gira en la región?

Don Omar se presentará en Latinoamérica en el marco de su “The Last King World Tour Latam 2027″, que lo llevará por Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, entre octubre y noviembre.