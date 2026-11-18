El cantante colombiano Blessd llegó al fútbol profesional colombiano como nuevo propietario del Deportivo Pereira. Su grupo empresarial, junto a su socio y mánager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, adquirió la mayoría de las acciones del equipo risaraldense.

La negociación se realizó este miércoles 18 de noviembre en una notaría de Pereira, donde estuvieron presentes Dímelo Jara y Álvaro López Bedoya, quien era el máximo accionista del club.

Aunque no se reveló el valor de la compra ni el porcentaje exacto de acciones transferidas, se conoció que Álvaro López conservará una participación minoritaria y continuará vinculado a la institución.

¿Quién estará al frente del Deportivo Pereira?

En la negociación también participó Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, quien acompañó a Dímelo Jara durante el proceso. Su posible llegada a la estructura administrativa del equipo también ha generado expectativa.

La adquisición se produce en medio de la difícil situación económica que atraviesa el Deportivo Pereira, que enfrenta compromisos financieros y busca recuperar la estabilidad institucional.

Esta no es la primera inversión de Blessd en el fútbol. En 2024, el artista y Dímelo Jara adquirieron el club Vendsyssel FF, de Dinamarca. Además, en 2025, el cantante se vinculó como inversionista y embajador de la Unión Balompédica Conquense, de España.

Más información Karol G cerró sus conciertos en México junto a Paulina Rubio: cantaron tres clásicos del pop

La presentación oficial de los nuevos propietarios del Deportivo Pereira está prevista para este viernes 20 de noviembre, cuando se espera conocer más detalles sobre el proyecto que comenzará una nueva etapa para el conjunto matecaña.

Fuentes: Billboard