MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Shakira performs during the Opening Ceremony before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA

El regreso de Shakira a Venezuela ya genera expectativa, pero también polémica por la venta de entradas. Este martes 17 de noviembre, usuarios reportaron dificultades durante la preventa exclusiva habilitada para clientes del Banco de Venezuela, a través de la plataforma Mi Tickera.

Entre las quejas se encuentran problemas para ingresar al sistema, pagos realizados sin recibir las entradas y códigos de compra que no habrían funcionado correctamente. Algunos seguidores incluso acudieron a puntos físicos de atención para buscar respuestas sobre sus compras.

La situación también generó molestia entre los clubes de fans. Los seguidores cuestionaron la difusión de un supuesto enlace de preventa exclusiva sin información oficial previa y pidieron transparencia en el proceso. También expresaron preocupación por versiones sobre una posible venta anticipada e una parte importante de la capacidad del estadio.

¿Cuándo será la venta general de entradas para Shakira?

La preventa general fue anunciada para este jueves 19 de noviembre a través de Mi Tickera. La cantante ofrecerá dos conciertos, los días 16 y 17 de enero de 2027, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los precios anunciados para las localidades van desde los 60 hasta los 650 dólares.

Este será el regreso de la artista colombiana a Venezuela después de casi 16 años sin presentarse en ese país. Mientras se acerca la apertura de nuevas etapas de venta, los fanáticos esperan respuestas de la empresa encargada de la boletería sobre los inconvenientes registrados.