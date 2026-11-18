Karol G terminó su paso por Ciudad de México con una invitada muy especial: Paulina Rubio. La cantante mexicana apareció en el escenario del Estadio GNP Seguros, el martes 17 de noviembre, para compartir una noche musical con la colombiana.

Las artistas interpretaron tres reconocidos temas de La Chica Dorada: El último adiós, Yo no soy esa mujer y Ni una sola palabra, canciones que desataron la emoción y la nostalgia entre los asistentes.

Durante el encuentro, Karol G expresó su admiración por la mexicana y destacó la inspiración que ha encontrado en su música. Al finalizar, ambas intercambiaron las banderas de Colombia y México y se despidieron con un abrazo.

Una despedida con grandes figuras del pop mexicano

La participación de Paulina Rubio cerró una serie de sorpresas que Karol G preparó durante sus presentaciones en la capital mexicana. En noches anteriores, la colombiana también compartió escenario con Thalía y Belinda.

Este último concierto había sido reprogramado del domingo 15 de noviembre por motivos de salud de la artista. Con esta presentación, La Bichota cerró su paso por Ciudad de México en medio de una serie de encuentros musicales que rindieron homenaje a grandes figuras del pop mexicano.

Créditos: estilodf