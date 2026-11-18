LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 12: (EDITORIAL USE ONLY) Karol G attends the 27th Annual Latin Grammy Awards at MGM Grand Garden Arena on November 12, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/WireImage) / Mindy Small

Karol G cerró este martes su gira por México, reuniendo a 333.000 fanáticos en seis conciertos en dos ciudades.

¿Dónde se presentó?

“La Bichota” se presentó el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde reunió a 138.000 espectadores.

Una semana después, el 13, 14 y 17, se cantó en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ante 195,000 seguidores.

¿Cuáles fueron los invitados especiales?

Durante las tres fechas en la capital contó con tres invitadas especiales, una por cada noche: Thalía, Belinda y Paulina Rubio.

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¿Qué canciones interpretaron?

El viernes 13 de noviembre, Thalía se unió a Karol para interpretar “Piel Morena”, “Amor a la Mexicana” y “A Quién Le Importa”.

El sábado 14 de, Belinda acompañó a la estrella colombiana en el escenario para interpretar “Ángel”, “Luz Sin Gravedad” y “Bella Traición”, tres de los temas más reconocidos de su repertorio

Y el 17, Paulina Rubio cerró su última presentación en México con las canciones “El Último Adiós”, “Yo No Soy Esa Mujer” y “Ni Una Sola Palabra”.

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Los asistentes a los conciertos de la Ciudad de México provenían de 62 países, mientras que los de Monterrey representaban a 45 países.

Además, las tres presentaciones de Karol G en la Ciudad de México tuvieron un impacto significativo en la economía de la capital.

De acuerdo con estimaciones de CONCANACO SERVYTUR, se prevé que generaron un derrame económico aproximado de 460 millones de pesos mexicanos, principalmente a través del hospedaje y el consumo local.

Karol ahora se prepara para continuar su gira “Viajando por el mundo Tropitour” por Latinoamérica, que la llevará el próximo 26 y 27 de noviembre a San José, Costa Rica, y el 4, 5 y 6 de diciembre al Estadio Nemesio El Campín de Bogotá.